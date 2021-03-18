МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Работать нужно всегда, сколько бы денег у вас ни было, просто эта работа будет носить несколько иной характер. Когда у вас есть на руках сумма вашей мечты, то работа по ее удержанию, наращиванию, рациональному использованию не будет отнимать у вас столько же времени, сколько ваша текущая работа, однако проще и веселее не будет. Об этом рассказала агентству "Прайм" аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева. Финансист назвал сумму на вкладе, которая позволит жить на проценты

"Вы когда-нибудь интересовались судьбами людей, которые срывали джек-пот в лотерее? Как правило, независимо от размера выигрыша — это были и десятки, и сотни миллионов долларов — деньги не пошли им впрок", — говорит эксперт. Многие "счастливчики" бездарно потратили денежные суммы на локальные нужды и прихоти, не подумав о будущем.

"И это истории американцев, которых с детства приучают к ценностям капитализма и умению обращаться с деньгами. Если даже там эти навыки не всегда срабатывают, что говорить о России, где любимая сказка про Емелю: сиди на печи, щука сама все сделает", — отмечает финансист.

Имея сумму мечты на руках, больше можно не бояться заболеть, потерять текущую работу, стать более творческим и свободным, обучиться тому, что вы очень давно хотели, но на это не было времени.

Вместе с тем, работать придётся. Во-первых, придётся потрудиться над определением суммы, которая вам нужна для личной финансовой безопасности — а это большая работа по финансовому планированию.

Во-вторых, размер "суммы мечты" нужно регулярно контролировать, проверять и корректировать согласно меняющимся личным обстоятельствам, уровню инфляции, изменению банковских ставок, доходности фондового рынка, изменениям законодательства.

В-третьих, придётся работать над тем, чтобы грамотно инвестировать данную сумму. "Очень часто сумма месячного довольствия определяется как минимальная необходимость без учета форс-мажоров и элементарного учета инфляции. А это уже огромная ошибка", — отмечает Афанасьева.

По словам эксперта, не так просто выбрать грамотно банк, который ежемесячно позволит вам снимать проценты. Такие привлекательные условия вряд ли предоставят надёжные банки, если это и произойдет, то не обойдется без подводных камней.

Проще разместить эти деньги в надежные облигации — так легче будет организовать ежемесячные выплаты, а капитал, вложенный в такие бумаги, легко застраховать от изменения курса валют без дополнительных затрат. Выбор этих облигаций, мониторинг их поведения и общего инвестиционного климата тоже требует больших усилий.

"Чтобы инвестировать самому или следить за работой управляющего, нужно пройти профессиональное обучение. А это огромная интеллектуальная работа. Так что отпускаем в море золотую рыбку, без просьб и желаний, и идем работать и учиться финансовому планированию!", — резюмировала эксперт.