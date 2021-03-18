2021-03-18T15:16:00+03:00
2021-03-18T15:19:05+03:00
2021-03-18T15:16:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210318/833264193.html
Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в прошлом году упала вдвое
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в 2020 году снизилась в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 197,559 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка составила... ПРАЙМ, 18.03.2021
отчетность, чистая прибыль, лукойл, новости, бизнес, финансы, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83285/17/832851798.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83285/17/832851798.jpg
https://1prime.ru/images/83285/17/832851797.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83285/17/832851797.jpg
https://1prime.ru/images/83285/17/832851785.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83285/17/832851785.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в 2020 году снизилась в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 197,559 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка составила 322,812 миллиарда рублей, что на 27,4% меньше в годовом выражении. Валовая прибыль снизилась на 27,8% — до 306,913 миллиарда рублей.