МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в 2020 году снизилась в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 197,559 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка составила 322,812 миллиарда рублей, что на 27,4% меньше в годовом выражении. Валовая прибыль снизилась на 27,8% — до 306,913 миллиарда рублей.