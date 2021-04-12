МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Примерно трети россиян неинтересна причина отказа им в кредите или займе, остальные граждане хотели бы в той или иной степени получить подробные разъяснения отказа, следует из исследования сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперты рассказали, как выгодно погасить ипотеку

Ранее в октябре прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагалось обязать банки сообщать заемщикам мотивированное объяснение с причинами отказа в выдаче кредита. Недавно комиссия правительства по законопроектной деятельности сообщила, что данную инициативу она не поддерживает, а 6 апреля данный законопроект был отклонен в Государственной думе в первой чтении.

"На вопрос "интересны ли вам детальные причины отказа в кредите или займе?" ответили "однозначно да" 38% опрошенных, "скорее да, чем нет" — 25%. Еще 23% и 14% ответили, что "скорее нет, чем да" и "однозначно нет" соответственно. Таким образом, в той или иной степени получить подробные разъяснения отказа хотели бы более половины заемщиков (63%)", — подсчитали аналитики.

Кроме того, по данным компании, безоговорочно с инициативой по раскрытию такой информации согласны только 17% опрошенных, при этом 28% респонденты согласны на раскрытие при условии, что причины будут изложены в доступной форме, а не языком, который понятен только специалистам. Почти четверть россиян готовы получать ответы от кредитных организаций только в форме единых стандартизированных шаблонов. Оставшиеся 31% опрошенных считают, что ни при каких условиях соответствующую инициативу реализовывать нельзя.

Аналитики также назвали основные причины, почему российские заемщики не хотят, чтобы банки раскрывали их данные, среди них: достаточный уровень информации на данный момент, возможная путаница из-за получения разных ответов от нескольких кредиторов, повышенный спрос мошенников на данную информацию, а также необъективность из-за серьезных различий в оценочных политиках кредиторов.

Опрос проводился по всей России среди 4000 совершеннолетних россиян, которые как минимум один раз подавали заявку на получение кредита или займа.

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