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https://1prime.ru/finance/20210413/833453769.html
Минпромторг расширит программу льготных автокредитов
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Минпромторг РФ в ближайшее время выделит дополнительные средства на программы льготного автокредитования и лизинга, причем в первой появятся новые категории граждан, которые... ПРАЙМ, 13.04.2021
автокредитование, минпромторг, новости, бизнес, финансы, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Минпромторг РФ в ближайшее время выделит дополнительные средства на программы льготного автокредитования и лизинга, причем в первой появятся новые категории граждан, которые смогут приобрести машины российского производства со скидкой, заявил глава министерства Денис Мантуров.
"Что касается мер стимулирования этого года — мы в ближайшее время добавим средства на компенсацию по льготному автолизингу и по автокредитованию. В том числе расширим категории, кому они будут предоставляться. Этих мер точно будет достаточно для стимулирования рынка до конца текущего года", — сказал Мантуров во время брифинга на площадке АЕБ.
Министерство курирует две программы льготных автокредитов — это "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые позволяют получить скидку от 10% до 25% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 миллиона рублей. Сейчас купить машину по льготному кредиту могут работники государственных медицинских учреждений, семьи с одним ребенком, граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in, а также те, кто приобретает машину впервые.
Ранее в Минпромторге сообщали, что на льготные автокредиты в 2021 году выделено 8,9 миллиарда рублей, а на программу автолизинга — 3,8 миллиарда рублей.