МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Минпромторг РФ в ближайшее время выделит дополнительные средства на программы льготного автокредитования и лизинга, причем в первой появятся новые категории граждан, которые смогут приобрести машины российского производства со скидкой, заявил глава министерства Денис Мантуров. Юрист предостерег от "разводок" при покупке автомобиля с рук

"Что касается мер стимулирования этого года — мы в ближайшее время добавим средства на компенсацию по льготному автолизингу и по автокредитованию. В том числе расширим категории, кому они будут предоставляться. Этих мер точно будет достаточно для стимулирования рынка до конца текущего года", — сказал Мантуров во время брифинга на площадке АЕБ.

Министерство курирует две программы льготных автокредитов — это "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые позволяют получить скидку от 10% до 25% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 миллиона рублей. Сейчас купить машину по льготному кредиту могут работники государственных медицинских учреждений, семьи с одним ребенком, граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in, а также те, кто приобретает машину впервые.

Ранее в Минпромторге сообщали, что на льготные автокредиты в 2021 году выделено 8,9 миллиарда рублей, а на программу автолизинга — 3,8 миллиарда рублей.