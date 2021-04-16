Эксперт объяснил, как быть, если вам подсунули банкноту с дефектом
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Существует Указание Центрального банка России, согласно которым банки обязаны принимать изношенные, грязные купюры, купюры с масляными пятнами, штампами, надписями, дырками, склеенными, залитыми краской, оборванными и бракованными, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов.
Кроме того, банки обязаны принять даже купюры, составленные из двух разных банкнот одного номинала, при условии, что каждая из частей занимает не менее 50% от первоначальной площади банкноты. Аналогичная история с монетами, которые могут быть погнутыми, сплющенными, надпиленными, но при условии полного сохранения изображения на аверсе и реверсе, отмечает эксперт.
"Но это касается банков. А вот с магазинами ситуация сложнее. С одной стороны, продавец — не эксперт, чтобы оценивать купюру. С другой стороны, есть Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей", который регулирует, в том числе и прием денежных средств у потребителей", — говорит он.
И если деньги являются платежеспособными, то магазин обязан их принять. Отказываются? Приглашайте администратора, звоните на горячую линию магазина, или направляйте жалобу в Роспотребнадзор, советует Борисов.
Надзорное ведомство проведет проверку и привлечет магазин (организацию) или руководство к административной ответственности, заключил эксперт.
Читайте также:
Экономист предупредил россиян о скором крахе финансовых рынков
https://1prime.ru/finance/20210416/833470615.html