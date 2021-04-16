МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Существует Указание Центрального банка России, согласно которым банки обязаны принимать изношенные, грязные купюры, купюры с масляными пятнами, штампами, надписями, дырками, склеенными, залитыми краской, оборванными и бракованными, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов. Зачем у россиян забирают монеты и стоит ли их отдавать

Кроме того, банки обязаны принять даже купюры, составленные из двух разных банкнот одного номинала, при условии, что каждая из частей занимает не менее 50% от первоначальной площади банкноты. Аналогичная история с монетами, которые могут быть погнутыми, сплющенными, надпиленными, но при условии полного сохранения изображения на аверсе и реверсе, отмечает эксперт.

"Но это касается банков. А вот с магазинами ситуация сложнее. С одной стороны, продавец — не эксперт, чтобы оценивать купюру. С другой стороны, есть Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей", который регулирует, в том числе и прием денежных средств у потребителей", — говорит он. Финансист предупредил, какие долларовые купюры лучше не покупать

И если деньги являются платежеспособными, то магазин обязан их принять. Отказываются? Приглашайте администратора, звоните на горячую линию магазина, или направляйте жалобу в Роспотребнадзор, советует Борисов.

Надзорное ведомство проведет проверку и привлечет магазин (организацию) или руководство к административной ответственности, заключил эксперт.

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