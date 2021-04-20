МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В нашем мире достаточно много различных рисков, и можно достаточно легко, совершив, казалось бы, простые действия, потерять денежные средства. Об этом рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Самым простой и распространенный способ лишиться денег — это стать жертвой телефонных мошенников, которые звонят от имени банка и под различными предлогами пытаются узнать CVV/CVC код вашей карты или код, который приходит в виде подтверждения вам в смс. Сообщите его мошенникам — и останетесь без денег. "Ген бедности": есть ли люди, которым не суждено разбогатеть

Юрист напомнил о необходимости всегда перезванивать в банк и уточнять, действительно ли с вами разговаривал специалист оттуда, а не общаться с теми, кто вам позвонил от имени банка — даже если звонок производится якобы с телефонного номера банка. "Технологии не стоят на месте, и подменные номера уже давно не редкость", — констатировал он.

Также достаточно распространенный способ лишиться огромного количества денег — "всевозможные разновидности мгновенных кредитов по смс". Люди берут мгновенный кредит из разряда "купи букет дорогостоящих цветов за 5-6 тысяч рублей", а потом оказываются должны сотни тысяч рублей, потому что не прочли соответствующий договор.

"Помните, что брать деньги в кредит или заем можно, только ознакомившись с условием договора, причем договора целиком. В нем не должно быть никаких отсылок на то, что полные условия кредитования расположены на каком-то сайте, портале — вы их никогда не найдете. Внимательно читайте: если вам кто-то дает деньги, вы должны до последней буквы понимать, на каких условиях это будет, как вы должны их возвращать, в каком размере, с какими процентами", — предупреждает Петропольский.

Остаться без средств можно также, вложив деньги от продажи своей квартиры или просто подаренные вам в имущество, купленное супругом до заключения брака, либо унаследованное им, либо полученное им в ходе приватизации, либо подаренное ему. Эксперт напоминает, что данное имущество не является совместно нажитым — деньги эти "вы никогда не вернете".

То же касается и любых вложений в имущество, которое принадлежит гражданскому супругу. "Сейчас все реже регистрируются браки, а подобные вложения случаются часто. Деньги эти вы себе обратно не вернете, если в последующем разругаетесь и разойдетесь. Даже совместные дети не являются гарантией того, что это имущество будет делиться поровну", — говорит Петропольский. Финансист назвал момент, когда доллар рухнет быстрее рубля

Также стоит подумать, стоит ли вкладывать средства материнского капитала в погашение ипотеки. "Конечно, соблазнительно погасить 600 тысяч рублей за счет маткапитала, однако помните, что, сделав это, вы обязаны будете выделить долю детям, а после этого продать данную квартиру станет очень сложно. Например, вы не сможете продать ее, чтобы улучшить свои жилищные условия, беря новую квартиру в ипотеку. Органы опеки перестали давать подобные согласия", — отмечает эксперт.

То есть, вы сможете купить новую квартиру только с использованием потребительского кредита или накопив на нее — но и в этих случаях вы обязаны будете наделить долями детей. Таким образом, эта недвижимость становится "труднореализуемым активом".

"И достаточно частый в последнее время способ легкого лишения денег — это обвинить человека в публичном пространстве, оскорбить его, опорочить его деловую репутацию. У нас сейчас очень сильно выросли штрафы за клевету и подобные деяния особенно в интернете. Поэтому начинайте думать, прежде, чем вы что-то где-то про кого-то пишете, думайте каждый раз, как вы будете документально доказывать, если что, в суде верность своих тезисов", — подытожил эксперт.