МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. На фоне роста ключевой ставки российские банки ведут разнонаправленную политику, повышая проценты по депозитам и снижая их по кредитам. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные финансового маркетплейса "Сравни.ру", который по просьбе издания проанализировал изменения условий по банковским продуктам с начала апреля. Стоит ли возвращаться к банковским вкладам из-за роста ставок

Так, предложения по депозитам пересмотрели 67 банков, а 51 из них повысили доходность в диапазоне от 0,25 до 1 процентного пункта. Ставки по рублевым вкладам от 0,7 до 1,5 процентного пункта подняли в Альфа-банке, Инвесторгбанк", "Кубань Кредите", Трансстройбанке, Росгосстрах банке, Юникредитбанке, а также по долларовым — в Совкомбанке. В среднем рост ставок на вклады составил 0,53 процентного пункта.

При этом 49 банков изменили ставки по некоторым видам кредитов. Большинство (33) решили сыграть на понижение, уменьшив проценты по займам в диапазоне от 0,5 до 3,5 процентного пункта. Условия были пересмотрены по ссудам, выдаваемым наличными, на любые цели, на рефинансирование, а также на социальные нужды.

В диапазоне от 1 до 3,5 процентного пункта удешевили кредиты в Примсоцбанке, "Хлынове", УБРиР, НИБ, ВТБ, Локо-банке, "Уралфинансе", Металлинвестбанке, Азиатско-Тихоокеанском банке, Татсоцбанке, МИБ и "Левобережном". В среднем снижение ставок на ссуды составило 0,5 процентного пункта.

В топ-50 банках изданию эти тенденции подтвердили. По мнению экспертов, щедрость банков кратковременная и в скором времени ставки на кредиты подскочат на 1-2 процентного пункта.

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