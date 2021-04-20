МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российские банки готовы начать выдавать льготную ипотеку на строительство жилого дома семьям с детьми: они ожидают, что такие кредиты окажутся востребованными по всей стране, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости. Аналитики прогнозируют замедление темпов ипотечного кредитования в России

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что льготная ипотека для семей с детьми будет распространена на строительство жилых домов, предварительно этой возможностью смогут воспользоваться 20 тысяч семей.

Получить льготную ипотеку смогут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Кредиты по программе также доступны семьям с одним ребёнком, если у него есть инвалидность. Обязательное условие – строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Первоначальный взнос составит 15% стоимости участка и цены на строительство дома по договору или только цены на строительство дома, если у заёмщика уже есть земельный участок.

"Мы готовы к изменениям в условия программы "Семейная ипотека" в части ее распространения на ИЖС (индивидуальное жилищное строительство – ред.). Считаем, что льготные ипотечные кредиты на цели строительства собственного дома на своем земельном участке или с его приобретением будут крайне востребованы, особенно со стороны семей с детьми. Пандемия и самоизоляция показали, что спрос на свой отдельный дом есть", — прокомментировал новацию вице-президент, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев.

В крупнейшем российском банке ожидают, что программа будет наиболее востребована в регионах с традиционно высоким спросом на индивидуальное жилищное строительство: по статистике банка, это Якутия, Приморский край, Хабаровский край, Татарстан и Иркутская область.

"МКБ планирует присоединиться к программе льготной ипотеке на строительство жилого дома. Ожидаем, что она будет пользоваться большим спросом у молодых семей, особенно в регионах", — сообщил начальник управления ипотечного кредитования Московского кредитного банка Игорь Селезнев.

Ипотечные программы с господдержкой существенно повысили уровень доступности жилья в прошлом году и сейчас остаются одним из важных факторов поддержки спроса, рассуждает директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса "Росбанк Дом" Игорь Дмитриев. Банк с интересом относится к данной инициативе, а конкретное решение об участии сможет принять после изучения параметров программы.

Расширение программы стимулирует спрос населения на строительство частных домов, соглашается руководитель центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина. По ее мнению, на спрос, в том числе, окажут влияние изменения на рынке труда и в образе жизни россиян: растет доля тех, кто работает дистанционно и предпочитает более комфортную и экологичную среду.

Рассмотреть возможности расширения программы льготной ипотеки готовы также Райффайзенбанк, банк "Зенит" и крымский РНКБ, который планирует сначала дождаться внесения соответствующих изменений в законодательство и аккредитации строительных компаний.

"Ак Барс Банк" и "Уралсиб" уже изучают возможности присоединения к обновленной программе. Альфа-банк распространение программы на индивидуальное строительство оценивает положительно, так как видит в последнее время очень высокий спрос на загородную недвижимость. А банк "Дом.РФ" уже распространил семейную ипотеку на строительство индивидуального жилья.

В ВТБ заявили, что банк готов подключиться к выдаче кредитов по новой программе. "Во многих случаях это будет гораздо выгоднее покупки готового объекта и позволит не увеличивать финансовую нагрузку семьи", — отметил начальник управления "Ипотечное кредитование", вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

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