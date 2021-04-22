МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Чтобы избежать серьезных финансовых проблем в дальнейшем, нужно взвешенно подходить к решению взять кредит — есть цели, на достижение которых этим инструментом лучше не пользоваться. Об этом рассказала АиФ директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас. Российский миллиардер предостерег граждан от покупки жилья в ипотеку

По ее словам, чтобы трезво оценить свои возможности, заемщику нужно представить, что он одалживает деньги не у банка, а у себя самого.

Нужно задать себе как минимум пять вопросов, и отрицательный ответ даже на один из них — повод повременить с кредитом.

Позволит ли кредит улучшить мое финансовое положение в будущем, решить мои действительно жизненно важные проблемы?

Смогу ли я сохранить привычный уровень жизни, обслуживая все свои кредиты?

Если я потеряю все свои источники дохода, смогу ли я обслуживать все свои кредиты в течение одного года минимум?

Полностью ли я разобрался в условиях кредитного договора? Понятны ли мне его условия?

Надежны ли источники средств, из которых я планирую выплачивать кредит?

Эксперт не рекомендует брать кредит, если выплаты по нему превышают 30-35% дохода, причем учитывать нужно все расходы в совокупности, а не только сумму платежа и ежемесячный доход, как это часто делают банки.

Не стоит брать кредит на свадьбу, на медовый месяц. По данным Росстата, более половины семей в России разводятся. Это означает, что супруги вместе уже не живут, а кредит за свадьбу выплачивают.

Также не следует брать кредиты на любые путешествия, не только свадебные, так как любой отпуск рано или поздно заканчивается, а долги остаются, отметила эксперт.

Нерационально финансировать кредитными средствами импульсивные покупки, такие, как топовый смартфон. Велика вероятность того, что вскоре на рынке появится более современная модель, а нужно при этом будет расплачиваться за старую.

Ни в коем случае нельзя брать кредит для инвестиций — с фондовым рынком не стоит шутить, даже самые опытные и квалифицированные финансовые аналитики допускают ошибки.

Опасно прибегать к займам с целью покрыть прошлые финансовые обязательства. Это прямой путь к кредитной ловушке и последующему банкротству, предупреждает Харнас.

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