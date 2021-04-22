Эксперт рассказала, на что точно не надо брать кредит
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Чтобы избежать серьезных финансовых проблем в дальнейшем, нужно взвешенно подходить к решению взять кредит — есть цели, на достижение которых этим инструментом лучше не пользоваться. Об этом рассказала АиФ директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас.
По ее словам, чтобы трезво оценить свои возможности, заемщику нужно представить, что он одалживает деньги не у банка, а у себя самого.
Нужно задать себе как минимум пять вопросов, и отрицательный ответ даже на один из них — повод повременить с кредитом.
- Позволит ли кредит улучшить мое финансовое положение в будущем, решить мои действительно жизненно важные проблемы?
- Смогу ли я сохранить привычный уровень жизни, обслуживая все свои кредиты?
- Если я потеряю все свои источники дохода, смогу ли я обслуживать все свои кредиты в течение одного года минимум?
- Полностью ли я разобрался в условиях кредитного договора? Понятны ли мне его условия?
- Надежны ли источники средств, из которых я планирую выплачивать кредит?
Эксперт не рекомендует брать кредит, если выплаты по нему превышают 30-35% дохода, причем учитывать нужно все расходы в совокупности, а не только сумму платежа и ежемесячный доход, как это часто делают банки.
Не стоит брать кредит на свадьбу, на медовый месяц. По данным Росстата, более половины семей в России разводятся. Это означает, что супруги вместе уже не живут, а кредит за свадьбу выплачивают.
Также не следует брать кредиты на любые путешествия, не только свадебные, так как любой отпуск рано или поздно заканчивается, а долги остаются, отметила эксперт.
Нерационально финансировать кредитными средствами импульсивные покупки, такие, как топовый смартфон. Велика вероятность того, что вскоре на рынке появится более современная модель, а нужно при этом будет расплачиваться за старую.
Ни в коем случае нельзя брать кредит для инвестиций — с фондовым рынком не стоит шутить, даже самые опытные и квалифицированные финансовые аналитики допускают ошибки.
Опасно прибегать к займам с целью покрыть прошлые финансовые обязательства. Это прямой путь к кредитной ловушке и последующему банкротству, предупреждает Харнас.
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