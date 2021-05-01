МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. На то, что россияне в марте взяли потребительских кредитов на рекордные 340 миллиардов рублей, есть три основные причины, рассказал в интервью радио Sputnik финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Эксперт рассказала, чем опасно оформление кредита онлайн

"Во-первых, мягкая кредитная политика банков, которые активно предлагали и даже навязывали кредиты населению. Во-вторых, в силу специфики регулирования кредитного рынка, банку проще выдать кредит физическому лицу, чем юридическому лицу. В-третьих, у многих людей снизились доходы, и они активно брали кредиты, чтобы компенсировать "выпавшие" доходы", – сказал он.

Также экономист предположил, к каким последствиям может привести рост объема выданных займов. Банки, по его мнению, скоро сократят или усложнят предоставление новых кредитов.

"Средний чек, может быть, и вырастет, но я думаю, что кредитная политика банков будет постепенно сжиматься. Дело в том, что в первом квартале были достигнуты рекордные показатели просрочки по кредитам – это порядка триллиона рублей. Никогда не было такого высокого показателя", — объяснил эксперт.

По его словам, все это указывает на то, что произошло ухудшение качества кредитного портфеля банков.

"Многие не возвращают, многие платят хуже. Я думаю, что эта ситуация, к сожалению, будет развиваться. Я не думаю, что нас ждет повторный бум кредитования. Общий объем выдачи кредитов будет снижаться", – прогнозирует Григорьев.

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