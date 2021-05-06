МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. По большому счету, основная проблема клиентов банков — банальное отсутствие финансового образования и нежелание вчитываться в договоры кредитования и открытия вкладов/депозитов. Причем способы игры на недопонимании достаточно просты и тривиальны, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. Конец роскошной жизни. За что выселят из единственного жилья

Первый и самый актуальный инструмент в последнее время, на котором банки прилично "нагревают" клиентов — ипотека. "Здесь способов может быть несколько — это повышение ставки в случае допущения просрочек, навязывание различных страховых продуктов или открытие якобы бесплатной кредитной карты бонусом", — говорит эксперт.

Пересмотр ставки в одностороннем порядке прописывается в 95% договоров кредитования, но именно в ипотеке он сильнее всего бьет по карману заемщика из-за суммы займа и срока его погашения. Особенно часто этот кейс будет всплывать в ближайшие год-полтора, когда ряд должников не смогут гасить платежи по льготной ипотеке в срок.

То есть, банк может либо поднять ставку на какой-то небольшой процент, к примеру, на 0,1%, как покрытие убытков. "В результате пересчитываться будет вся сумма кредита и, само собой, общий долг прилично возрастет", — пояснил Уткин.

Оформление страховых продуктов — тоже история, которой банки активно пользуются, навязывая услуги страховых компаний, с которыми заключено партнерское соглашение или агентский договор. На выходе получается, что страховка доходит до 2-4% от общей стоимости кредита и оформить самому ее было гораздо дешевле, как минимум на 30%.

Выпуск якобы бесплатной кредитной карты — это тоже трюк для повышения маржинальности.

"Нужно понимать, что бесплатных кредитных карт не бывает. Определенная сумма за обслуживание счета будет списываться независимо от того, была ли сумма кредита погашена в срок или нет", — предупреждает юрист.

Кроме этого, банки не регламентируют беспроцентный период по кредитным картам, выпущенным в дополнение к ипотечным продуктам. Он может составлять как условные 60 дней, так и ноль. Соответственно, реальная методика расчета платежей может сильно отличаться от той, что озвучивается непосредственно в офисе банка.

Еще один популярный способ обмана клиентов — это завышенная ставка по вкладам. Суть кейса в том, что повышенная ставка будет действовать не более трех месяцев, а после этого она опустится много ниже той, по которой вклад был открыт до этого. Российские банки начали повышать ставки по вкладам

Также необходимо смотреть, что именно за договор вклада подписывает клиент. Если в любом пункте соглашения есть слово "инвестиции", то, вероятнее всего, это уже не вклад, а приобретение сложного инвестиционного продукта, по которому клиент может вообще не получить дохода, а банк при этом будет ссылаться на стороннюю брокерскую компанию, с которой был заключен договор инвестирования.

"Стоит еще раз отметить, что все проблемы клиентов банков — от нехватки минимальных юридических знаний, отсутствия базовой финансовой грамотности, а также нежелания полностью прочитать договор, хотя 10 минут потраченного времени могут впоследствии сэкономить десятки, а то и сотни тысяч рублей", — подытожил эксперт.