Юрист объяснил, как "разводят" на деньги самые надежные банки
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. По большому счету, основная проблема клиентов банков — банальное отсутствие финансового образования и нежелание вчитываться в договоры кредитования и открытия вкладов/депозитов. Причем способы игры на недопонимании достаточно просты и тривиальны, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
Первый и самый актуальный инструмент в последнее время, на котором банки прилично "нагревают" клиентов — ипотека. "Здесь способов может быть несколько — это повышение ставки в случае допущения просрочек, навязывание различных страховых продуктов или открытие якобы бесплатной кредитной карты бонусом", — говорит эксперт.
Пересмотр ставки в одностороннем порядке прописывается в 95% договоров кредитования, но именно в ипотеке он сильнее всего бьет по карману заемщика из-за суммы займа и срока его погашения. Особенно часто этот кейс будет всплывать в ближайшие год-полтора, когда ряд должников не смогут гасить платежи по льготной ипотеке в срок.
То есть, банк может либо поднять ставку на какой-то небольшой процент, к примеру, на 0,1%, как покрытие убытков. "В результате пересчитываться будет вся сумма кредита и, само собой, общий долг прилично возрастет", — пояснил Уткин.
Оформление страховых продуктов — тоже история, которой банки активно пользуются, навязывая услуги страховых компаний, с которыми заключено партнерское соглашение или агентский договор. На выходе получается, что страховка доходит до 2-4% от общей стоимости кредита и оформить самому ее было гораздо дешевле, как минимум на 30%.
Выпуск якобы бесплатной кредитной карты — это тоже трюк для повышения маржинальности.
"Нужно понимать, что бесплатных кредитных карт не бывает. Определенная сумма за обслуживание счета будет списываться независимо от того, была ли сумма кредита погашена в срок или нет", — предупреждает юрист.
Кроме этого, банки не регламентируют беспроцентный период по кредитным картам, выпущенным в дополнение к ипотечным продуктам. Он может составлять как условные 60 дней, так и ноль. Соответственно, реальная методика расчета платежей может сильно отличаться от той, что озвучивается непосредственно в офисе банка.
Еще один популярный способ обмана клиентов — это завышенная ставка по вкладам. Суть кейса в том, что повышенная ставка будет действовать не более трех месяцев, а после этого она опустится много ниже той, по которой вклад был открыт до этого.
Также необходимо смотреть, что именно за договор вклада подписывает клиент. Если в любом пункте соглашения есть слово "инвестиции", то, вероятнее всего, это уже не вклад, а приобретение сложного инвестиционного продукта, по которому клиент может вообще не получить дохода, а банк при этом будет ссылаться на стороннюю брокерскую компанию, с которой был заключен договор инвестирования.
"Стоит еще раз отметить, что все проблемы клиентов банков — от нехватки минимальных юридических знаний, отсутствия базовой финансовой грамотности, а также нежелания полностью прочитать договор, хотя 10 минут потраченного времени могут впоследствии сэкономить десятки, а то и сотни тысяч рублей", — подытожил эксперт.
https://1prime.ru/finance/20210506/833604757.html