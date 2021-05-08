МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. После отмены льготной ипотеки, на фоне роста ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ, лишь отдельные категории граждан смогут брать кредиты на жилье под низкие проценты — такой прогноз в беседе с радио Sputnik высказал аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев. В Госдуме оценивают возможность обнуления ипотеки для многодетных семей

В частности, по его словам, повышение Сбербанком с 7 мая на 0,4 пункта процента по ссуде на недвижимость в новостройках и на вторичке с повышением минимальной базовой ставки до 8% и 8,1%, — реакция рынка на повышение ключевой ставки.

Он отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики может "надавить" на инфляцию и снизить ее, и здесь у ЦБ особого пространства для маневра не было – им придется повышать ставки.

"Что касается банков, то, естественно, они постараются повышать ставки по кредитам и – в меньшей степени или меньшими темпами – повышать ставки по депозитам. Потому что банковская маржа, как и разница в ставках по кредитам и депозитам, очень важна для банков – это их заработок, они не хотят его терять", – отметил специалист.

Эксперт напомнил, что в России ставки по ипотеке были низкие, действовала государственная программа льготной ипотеки, которая "давила" на процентные ставки.

"Она действует до 1 июля, начиная с 1 июля ее, скорее всего, либо свернут сразу, либо начнут сворачивать постепенно, но в крупнейших городах почти наверняка ее закроют. Льготная ипотека уйдет, и ничто уже ставки сдерживать не будет – они начнут расти вслед за ключевой ставкой ЦБ", — сказал Коренев.

Он прогнозирует, что про шестипроцентную льготную ставку по ипотеке "уже можно забыть", за исключением отдельных случаев. "Есть региональные льготные ипотеки, есть те, что узко направлены на нуждающиеся слои населения, военная ипотека, ипотека для переезжающих на село молодых специалистов, дальневосточная ипотека – вот эти останутся низкими", – считает эксперт.

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