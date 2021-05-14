МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Банковский кризис происходит из-за резкого снижения ликвидности кредитных организаций. Финансовые организации не могут выполнить свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками. Причинами могут стать рост доли проблемных кредитов в результате экономической рецессии и снижения доходов бизнеса либо массовый отток вкладов населения, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов. Россиянам рассказали, что будет с банковскими вкладами в этом году

"Сейчас, наоборот, наблюдается восстановительный рост экономики после пандемии, а также рост ключевой ставки Центробанка. Поэтому вероятность возникновения банковского кризиса в 2021 году крайне мала", — считает эксперт.

Если же вы всё-таки опасаетесь за свои вклады, Воронов рекомендует размещать депозиты только в тех банках, которые участвуют в системе страхования вкладов. России предсказали бесконечный кризис

"При том нужно учитывать, что вкладчик банка имеет право на компенсацию лишь суммы в пределах 1,4 миллиона рублей. Поэтому бо́льшие суммы необходимо распределять по нескольким банкам", — говорит экономист.

Кроме того, очевидной и безопасной альтернативой банковским вкладам является покупка гособлигаций, вероятность дефолта по которым ничтожно мала. За 2020 год их полная доходность (включая купонные выплаты) составила 8,7%, что значительно превышает текущие ставки по банковским депозитам, заключил Воронов.