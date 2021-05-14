МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Банк России предложил запретить выдавать физическим лицам некоторые виды кредитов по плавающим ставкам, пишет РБК со ссылкой на имеющийся у него в распоряжении законопроект, разработанный ЦБ по поручению президента Владимира Путина. Россияне с начала года взяли ипотеку на 1,7 триллиона рублей

В частности, речь идет о ссудах на срок до года или свыше 20 лет, а также о кредитных картах с нефиксированным процентом.

Представитель ЦБ уточнил, что возможные варианты регулирования кредитов с переменной ставкой действительно обсуждаются, но окончательное решение еще не принято.

Путин в марте поручил ЦБ и правительству разработать до 15 июля меры, которые снизят риски заемщиков от роста нефиксированных ставок по кредитам. Тогда же регулятор опубликовал доклад, в котором описывалось шесть вариантов ограничений, вплоть до полного запрета таких ссуд.

В России кредиты с переменным процентом практически не выдаются, например, в портфеле ипотечных ссуд на них приходится всего 0,1% общего объема. Однако ЦБ указывал на планы банков развивать такие продукты и на риски для заемщиков. Центробанк допускает возможность ограничения операций по желанию клиентов

Поправки предполагается внести в законы "О Центральном банке", "О потребительском кредите" и "О кредитных историях". Помимо запрета выдавать займы с переменной ставкой на определенные сроки, ЦБ предлагает ограничить ряд параметров таких ссуд.

Как отмечается в пояснительной записке, длинные кредиты очень чувствительны к изменению таких параметров. Например, при изменении процентной ставки по 15-летнему кредиту с 7 до 9% ежемесячный платеж возрастет на 13%, а суммарная переплата по кредиту увеличится на 34%.

Банки будут обязаны указывать на своих сайтах информацию о том, как теоретически могут вырасти расходы клиента после коррекции ставки по ссуде.

ЦБ рассчитывает расширить свои полномочия по регулированию выдачи кредитов с плавающими ставками. Он предлагает наделить совет директоров Банка России правом устанавливать максимально допустимую долю таких ссуд относительно общего кредитного портфеля банка и срок, на который могут вводиться ограничения.

Предполагаемый срок вступления большинства поправок в силу — 1 января 2022 года.

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