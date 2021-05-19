МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Схемы увода денег с помощью банкомата весьма стандартны. Например, мошенники устанавливают на них дополнительное оборудование: камеры, направленные на клавиатуру, специальные накладки, считыватели на картоприёмниках. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

По его словам, такой вид мошенничества с использованием специального оборудования называется скиммингом. Эксперт предупредил, как банкомат может испортить вашу кредитную историю

"Стоит отметить, что подобные устройства легко выявляются. Почти каждый человек сегодня машинально проверяет банкомат на наличие "внештатных" устройств и старается пользоваться надежными банкоматами в специальных зонах в ТЦ или в круглосуточных зонах офисов банков. Большинство граждан обходит стороной старые банкоматы, которые стоят в каком-нибудь закутке небольшого круглосуточного магазина", — отметил специалист.

Кроме того, подавляющая доля банковских карт имеет защиту в виде чипа, что делает скимминг достаточно неэффективным видом мошенничества.

В таких условиях мошенники, пользующиеся методами социальной инженерии или телефонным фишингом, имеют больше шансов на успех, так как в этом случае главной защитой держателей карт выступают их внимательность и осторожность.

Случается, что преступники взламывают банкомат, что позволяет им проводить операции как бы с согласия клиента.

"Например, мошенники вводят данные для оплаты, а следующий клиент авторизует карту и теряет деньги. Однако данный вид мошенничества достаточно сложный с технической точки зрения. Этот процесс требует серьёзной подготовки и длительного доступа к банкомату или к защищенному каналу связи", — подчеркивает эксперт. Финансист научила, как платить по кредиту меньше, чем просят

При этом мошенники рискуют столкнуться с механизмами защиты банка, например, с камерами около банкомата или с камерой в самом банкомате, направленной на клиента.

"Гораздо более простым и эффективным способом мошенничества выступают рассылка СМС-сообщений от лица банка с похожим номером и фишинг, направленный на получения кода, необходимого для оплаты", — резюмирует Ферапонтов.