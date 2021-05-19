Граждан предупредили о неожиданном подвохе при снятии денег в банкомате
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Схемы увода денег с помощью банкомата весьма стандартны. Например, мошенники устанавливают на них дополнительное оборудование: камеры, направленные на клавиатуру, специальные накладки, считыватели на картоприёмниках. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.
По его словам, такой вид мошенничества с использованием специального оборудования называется скиммингом.
"Стоит отметить, что подобные устройства легко выявляются. Почти каждый человек сегодня машинально проверяет банкомат на наличие "внештатных" устройств и старается пользоваться надежными банкоматами в специальных зонах в ТЦ или в круглосуточных зонах офисов банков. Большинство граждан обходит стороной старые банкоматы, которые стоят в каком-нибудь закутке небольшого круглосуточного магазина", — отметил специалист.
Кроме того, подавляющая доля банковских карт имеет защиту в виде чипа, что делает скимминг достаточно неэффективным видом мошенничества.
В таких условиях мошенники, пользующиеся методами социальной инженерии или телефонным фишингом, имеют больше шансов на успех, так как в этом случае главной защитой держателей карт выступают их внимательность и осторожность.
Случается, что преступники взламывают банкомат, что позволяет им проводить операции как бы с согласия клиента.
"Например, мошенники вводят данные для оплаты, а следующий клиент авторизует карту и теряет деньги. Однако данный вид мошенничества достаточно сложный с технической точки зрения. Этот процесс требует серьёзной подготовки и длительного доступа к банкомату или к защищенному каналу связи", — подчеркивает эксперт.
При этом мошенники рискуют столкнуться с механизмами защиты банка, например, с камерами около банкомата или с камерой в самом банкомате, направленной на клиента.
"Гораздо более простым и эффективным способом мошенничества выступают рассылка СМС-сообщений от лица банка с похожим номером и фишинг, направленный на получения кода, необходимого для оплаты", — резюмирует Ферапонтов.
https://1prime.ru/finance/20210519/833689462.html