МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Только 15 процентов россиян готовы взять кредит на отпуск, пишет РБК со ссылкой на данные опроса сервиса "Работа.ру". Миллионы россиян стали невыездными из-за просроченных долгов

Из тех, которые выразили готовность взять кредит на эти цели, 31 процент указали сумму 50 тысяч рублей, 33% — 100 тысяч рублей.

Оформить займ на отпуск в 150 тысяч рублей могут 11%, еще 9% — на 200 тысяч.

Готовы занять у банков сумму до 250 тысяч рублей на отдых сообщили 6 процентов от этой группы, больше этой суммы — 10 процентов.

В исследовании приняли участие более 5 тысяч человек старше 18 лет со всей России.

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