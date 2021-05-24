2021-05-24T05:17:00+03:00
2021-05-24T05:17:31+03:00
2021-05-24T05:17:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210524/833734962.html
Россияне оценили свою готовность взять кредит на отпуск
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Только 15 процентов россиян готовы взять кредит на отпуск, пишет РБК со ссылкой на данные опроса сервиса "Работа.ру". Из тех, которые выразили готовность взять кредит на эти цели,... ПРАЙМ, 24.05.2021
отпуск, кредит, туризм, новости, бизнес, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83362/05/833620592.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83362/05/833620592.jpg
https://1prime.ru/images/83362/05/833620591.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83362/05/833620591.jpg
https://1prime.ru/images/83362/05/833620579.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83362/05/833620579.jpg
https://1prime.ru/society/20210519/833697040.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Только 15 процентов россиян готовы взять кредит на отпуск, пишет РБК со ссылкой на данные опроса сервиса "Работа.ру".
Из тех, которые выразили готовность взять кредит на эти цели, 31 процент указали сумму 50 тысяч рублей, 33% — 100 тысяч рублей.
Оформить займ на отпуск в 150 тысяч рублей могут 11%, еще 9% — на 200 тысяч.
Готовы занять у банков сумму до 250 тысяч рублей на отдых сообщили 6 процентов от этой группы, больше этой суммы — 10 процентов.
В исследовании приняли участие более 5 тысяч человек старше 18 лет со всей России.
Читайте также:
Каждый пятый россиянин отдыхает полностью в кредит