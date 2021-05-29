МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Система защиты денежных купюр от подделок весьма сложная, многоуровневая и разнообразная. Далеко не все ее звенья можно проверить в домашних условиях. Однако грубую подделку обнаружить самостоятельно можно. О том, как это сделать, эксперты рассказали агентству "Прайм". Эксперт объяснил, как быть, если вам подсунули банкноту с дефектом

Дома мы способны распознать лишь низкокачественные подделки, которые могли попасть к нам по невнимательности. В этом случае на купюре будут отсутствовать основные, наиболее заметные элементы денежного знака или они будут существенно, различимо на глаз отличаться от подлинника, считает вице-президент QBF Максим Фёдоров.

Самый действенный способ выявить подделку дома — досконально сравнивать ее с подлинной купюрой. Рассматривать под разными углами, при разном освещении, на просвет, выявлять малейшие отличия, проверять тактильно, обращать внимание на изменения цветовой гаммы под разными углами поворота купюры, на водяные знаки и микротекст, на проявляющиеся и пропадающие при изменении положения купюры цифры и буквы, отметил эксперт. "Валюта страха": во что никогда нельзя вкладывать деньги

Еще один способ — воспользоваться инструментом, который разработал Банк России, сказал директор по экономической безопасности SBI банка Андрей Ивашиненко.

Мобильное приложение "Банкноты Банка России" поможет самостоятельно сделать это без использования специального оборудования, однако не гарантирует определение подлинности банкноты на 100%, отметил он.

"Однако сейчас известны такие способы подделки денег, которые проблематично выявить даже с помощью дорогостоящих приборов, которыми оборудованы кассы банков и иных финансовых организаций. Распознать подделки такого уровня дома практически нереально", — отметил он.

Организации, работающие с наличными деньгами, при попадании к ним купюр с подозрением на фальшивые или уже выявленные фальшивки, обязаны известить об этом полицию и действовать по её указаниям. В банках существуют свои требования, как поступать в таких ситуациях, порядок действий кассира банка полностью расписан в инструкциях, сказал Фёдоров. Эксперт научил, как правильно высушить залитые водой купюры

Управляющий партнер юридического бюро "Палюлин и партнеры" Антон Палюлин отметил, что банкноты лучше проверять не дома, а в том месте, где вы их получили: в магазине, банке, офисе.

"При обнаружении у себя в руках купюры, которую подозреваете в поддельности, откажитесь ее принимать. В случае, если вернуть банкноту нет возможности — отнесите ее в банк, вам проведут бесплатную экспертизу. Если подозрения подтвердятся, вы станете потерпевшим по делу о фальшивомонетничестве и можете получить компенсацию по решению суда", — сказал юрист.

Пытаться расплатиться поддельной купюрой он не советует. В этом случае из потерпевшего вы станете свидетелем, а возможно даже — подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного статьей 186 Уголовного кодекса РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"), констатировал Палюлин.