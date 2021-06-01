Глава Binance в РФ рассказал, останется ли биткоин главной криптовалютой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — ПРАЙМ. Биткоин является своего рода золотом в мире криптовалют, и его доминирующая роль в ближайшей перспективе, скорее всего, сохранится, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев.
"Биткоин был первой децентрализованной криптовалютой и, конечно, остается таким своего рода бенчмарком для всей индустрии. Растет биткоин — растут и другие криптовалюты вслед за ним. Падает биткоин — падает и весь рынок. И биткоин — это своего рода золото в мире криптовалют. И, скорее всего, доминирующая роль биткоина в ближайшем будущем сохранится", — сказал он.
Костарев отметил, что есть и другие перспективные криптовалюты. "Например Ethereum, поскольку на нем построено большое количество различных децентрализованных приложений, в Ethereum есть смарт-контракты. Блокчейн Ethereum дает много возможностей разработчикам и проектам и в целом двигает вперед всю индустрию", — добавил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.30 мск.
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