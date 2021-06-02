МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Наиболее актуальной информацией о текущем состоянии банковского счета владеет банк. По запросу клиента он информирует клиента о состоянии счета. При этом скрыть от банка информацию по счету нельзя, так как эта информация априори принадлежит банку, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов. Названа валюта, которая сейчас выгоднее доллара

"Кроме самого клиента, запрос о состоянии счета в банк может быть сделан и третьей стороной —компетентными государственными органами с соблюдением законодательства, доверенными лицами клиента, законными представителями или наследниками. Также доступ к информации о состоянии банковского счета могут получить мошенники, и для этого, как правило, ими используются методы социальной инженерии", — предостерег эксперт.

Наконец, в мировой практике есть примеры утечек информации по банковским счетам — об их владельцах, о реквизитах, о состоянии счета, о транзакциях, добавил он.

По словам Аймалетдинова, узнать о текущем состоянии счета мошенники могут разными способами — от самых примитивных (подняв за вами из урны чек, выданный банкоматом) до относительно технологичных (например, получив доступ к вашему устройству и впоследствии к вашему счету через мобильный или интернет-банк).

"Доступ к информации по счету, да и к управлению счетом, можно получить, завладев банковской картой и данными для идентификации (пин-кодом, биометрическими данными и пр.). На "черном рынке" широко предлагаются базы данных, содержащие информацию о логинах и паролях к разным онлайн-сервисам, через которые осуществляются платежные операции", отмечает он.

Защититься от таких утечек практически невозможно, но "несанкционированные" списания со счета, как правило, можно заметить очень быстро. Для этого у вас должен быть подключен пакет смс-оповещений об операциях с картой.

"В случае, если вам приходит оповещение о финансовых операциях, которые вы не производили — переводах или оплате товаров — незамедлительно позвоните в банк-эмитент, сообщите о списаниях и заблокируйте соответствующую карту", — советует эксперт. Специалист объяснила, как заработать на кредитной карте

Еще одна распространенная в последнее время мошенническая схема, для которой тоже используются купленные клиентские базы данных — привязка посторонних номеров телефонов к аккаунтам клиентов. В этом случае подтверждение транзакции либо заявление, например, о потере карты, может быть сделано с "ложного" номера. Чтобы избежать подобного сценария, рекомендуется периодически проверять свои данные в личном кабинете банка, говорит Аймалетдинов.

"Сегодня на рынке существует специальный страховой продукт — страхование банковских карт, а точнее — страхование от непредвиденных финансовых потерь, возникающих из-за незаконного их использования третьими лицами — например, при интернет-мошенничестве, краже карты или ограблении. Полный перечень рисков описывается в страховом полисе и клиенту следует внимательно с ним ознакомиться", — отметил эксперт.

В то же время, клиентам всегда следует помнить о возможных рисках хранения денег, и хранить на карточных счетах небольшие суммы для текущих покупок, а также всегда следовать правилам безопасности, с которыми можно ознакомиться в офисе банка, на сайте или в справочной службе, заключил он.