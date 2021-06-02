МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Страховка каско для премиального российского автомобиля Aurus Senat может обойтись в полмиллиона рублей, подсчитал страховщик "Согласие" и поделился аналитикой с РИА Новости. В России создали автомобиль Aurus, работающий на водороде

Серийное производство автомобилей премиум-класса Aurus стартовало 31 мая на заводе в татарстанской Елабуге.

Как отметили в "Согласии", цена Aurus Senat в базовой комплектации составляет 18 миллионов рублей. Чтобы рассчитать стоимость полиса каско, страховщик взял за основу следующие параметры: регион страхования — Москва, стаж вождения — 10 лет, 2 наемных водителя, оформление на юрлицо, коэффициент бонус-малус — 0,8.

"Полис каско для авто в базовой комплектации будет стоить от 450 тысяч рублей. По данным Auto.ru, цена на Aurus Senat 2021 года выпуска начинается от 24 миллионов рублей, соответственно, полис на такую машину обойдется минимум в 600 тысяч рублей", — подсчитал страховщик.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" — ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

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