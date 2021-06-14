МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. В соответствии с постановлением правительства от 24.05.2021 "О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти", c 1 октября оклады военнослужащим увеличатся в 1,037 раза. Об этом рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

"Повышение заработной платы коснется тех, кто проходит военную службу по контракту, по призыву, сотрудники национальной гвардии, сотрудники, имеющие специальные звания полиции, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных и противопожарных органов", — говорит юрист.

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Призывник получает выплату, которая слагается из оклада за должность и дополнительных выплат (п. 2, 3 ст. 2 закона № 306-ФЗ от 07.11.2011, Постановление Правительства № 992 от 05.12.2011 в ред. от 29.12.2020).

Закон гарантирует военным ежегодное увеличение окладов с учетом инфляции на очередной финансовый год (п. 9 ст.2 закона № 306-ФЗ).

"Хотя эту гарантию нельзя назвать непреложной, так как в период с 2013 по 2018 годы данная правовая норма была "заморожена", и на протяжении пяти лет индексация довольствия военнослужащим не проводилась. Однако затем положение о ежегодном повышении денежного довольствия военнослужащим вновь стало действовать, и с 2018 года индексация была возобновлена", — заключил эксперт.