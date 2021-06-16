С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. ВТБ не видит драматичных угроз рынку или "пузырей" из-за оживления необеспеченного кредитования в России, в своем портфеле ждет снижения уровня просрочки, сообщил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2021. Число выданных россиянам потребительских кредитов выросло на 40%

"Оживление необеспеченного кредитования, действительно, наблюдается, но мы не видим сейчас в этом каких-то драматичных угроз рынку или "пузырей". Граждане реагируют на новости о планируемом поэтапном повышении ключевой ставки, это подогревает спрос среди клиентов, желающих сейчас получить кредит на более выгодных условиях", — пояснил он.

Как правило, такая ситуация формирует для банков хороший поток клиентов с точки зрения кредитного риска, добавил топ-менеджер.

ВТБ, по его словам, на постоянной основе проводит мониторинг качества выдач кредитных продуктов и в зависимости от результатов вносит корректировки в кредитные процедуры.

"Но уверяю вас, что сегодня качество выдач находится на высоком уровне. По итогам первого квартала этого года доля ранней просрочки 30-90 дней в работающем портфеле снизилась до 0,55%. По сравнению со средними значениями 2020 года в этом году мы прогнозируем снижение уровня просрочки в портфеле", — заявил Печатников.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступало информационным партнером ПМЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") в 11.00 мск.

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