МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. В России выявляются субъекты, которые предоставляют потребительских займов под залог имущества под видом заключения договоров "возвратного лизинга". Об этом "Известиям" рассказали в ЦБ.
В первом квартале 2021 года Банк России выявил 144 нелегальных кредитора, в том числе — девять субъектов. Всего с 2019 года Банк России выявил около 130 псевдолизинговых компаний. Правоохранительные органы инициировали более 90 дел в рамках КоАП, а также приняты иные меры реагирования.
Сомнительные компании замечены в Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Саратове, в республиках Северного Кавказа.
Схема сводится к тому, что потребитель берет в лизинг свой собственный автомобиль и, как следствие, существенно переплачивает процентами по займу. По такому же принципу действуют и псевдоломбарды, официально существующие как комиссионные магазины. В реальности они предоставляют весьма рискованные кредиты и займы под залог движимого имущества.
Тем самым под видом лизинга ведется незаконная выдача займов, то есть, по сути, предоставляется аналог потребительского кредитования под залог движимого и недвижимого имущества. Такие компании в реестрах участников финансового рынка не состоят, права на предоставление потребительских займов у них нет, и они фактически оказывают гражданам одну услугу вместо другой, вводя заемщика в заблуждение. Они нарушают законодательные ограничения на деятельность по предоставлению займов.
Компании рекламируют выдачу займов, а клиентам, которым требуется заем на личные цели, предлагают продать по заниженной стоимости свой автомобиль или квартиру лизинговой компании и одновременно заключить с ней же договор, по условиям которого получить это же имущество в аренду. Якобы лизинговые платежи фактически являются возвратом по займу с процентами.
При этом право собственности на имущество сразу переходит к псевдолизинговой компании. При просрочке платежа в соответствии с условиями договора применяются суровые штрафные санкции, а транспортное средство может быть эвакуировано новым собственником даже без предварительного уведомления.
Зачастую для подобных нелегальных кредиторов изымать автомобиль или квартиру даже выгоднее, чем получать проценты за пользование займом, — объект залога почти всегда оценивается значительно ниже его рыночной стоимости.
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