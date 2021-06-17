МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. В России выявляются субъекты, которые предоставляют потребительских займов под залог имущества под видом заключения договоров "возвратного лизинга". Об этом "Известиям" рассказали в ЦБ. Стало известно, как россиян обманывают с помощью поддельного "Авито"

В первом квартале 2021 года Банк России выявил 144 нелегальных кредитора, в том числе — девять субъектов. Всего с 2019 года Банк России выявил около 130 псевдолизинговых компаний. Правоохранительные органы инициировали более 90 дел в рамках КоАП, а также приняты иные меры реагирования.

Сомнительные компании замечены в Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Саратове, в республиках Северного Кавказа.

Схема сводится к тому, что потребитель берет в лизинг свой собственный автомобиль и, как следствие, существенно переплачивает процентами по займу. По такому же принципу действуют и псевдоломбарды, официально существующие как комиссионные магазины. В реальности они предоставляют весьма рискованные кредиты и займы под залог движимого имущества. Россиянам рассказали, сколько мошенников звонят от имени банков

Тем самым под видом лизинга ведется незаконная выдача займов, то есть, по сути, предоставляется аналог потребительского кредитования под залог движимого и недвижимого имущества. Такие компании в реестрах участников финансового рынка не состоят, права на предоставление потребительских займов у них нет, и они фактически оказывают гражданам одну услугу вместо другой, вводя заемщика в заблуждение. Они нарушают законодательные ограничения на деятельность по предоставлению займов.

Компании рекламируют выдачу займов, а клиентам, которым требуется заем на личные цели, предлагают продать по заниженной стоимости свой автомобиль или квартиру лизинговой компании и одновременно заключить с ней же договор, по условиям которого получить это же имущество в аренду. Якобы лизинговые платежи фактически являются возвратом по займу с процентами.

При этом право собственности на имущество сразу переходит к псевдолизинговой компании. При просрочке платежа в соответствии с условиями договора применяются суровые штрафные санкции, а транспортное средство может быть эвакуировано новым собственником даже без предварительного уведомления.

Зачастую для подобных нелегальных кредиторов изымать автомобиль или квартиру даже выгоднее, чем получать проценты за пользование займом, — объект залога почти всегда оценивается значительно ниже его рыночной стоимости.

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