МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Первые биржевые инвестиции можно начинать хоть с 1000 рублей — есть множество инструментов с такой ценой: облигации, ЕТF, акции. Но не стоит забывать, что минимальный размер суммы для открытия счета определяет брокер, и в среднем по России он составляет 30 тысяч рублей, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Юлия Афанасьева. Почему инвесторы могут вскоре отвернуться от биткоина

"Если вы хотите инвестировать больше, то помните, что сумма должна быть тщательно взвешена и рациональна с точки зрения вашего финансового плана, свободная на несколько лет и комфортная для вас", — говорит она.

Чтобы правильно выбрать сумму для начала инвестиций, проанализируйте свои текущие доходы и расходы, постарайтесь оптимизировать их. Прикиньте поток будущих поступлений для инвестиций — это поможет вам определить допустимый риск, а значит, и выбрать инструменты.

Сначала, предупреждает эксперт, достаточно тяжело разобраться во всех биржевых тонкостях, чтобы составить сбалансированный качественный портфель. Обычно рекомендуется начинать с акций узнаваемых компаний. Но есть более актуальные стратегии, к тому же, для выбора этих акций нужен навык. Ленивый портфель: как получить доход на бирже, почти ничего не делая

Аналитик советует присмотреться к индексному инвестированию. С помощью него вам не нужно отбирать отдельные акции, а можно сделать ставку на сразу на множество бумаг.

"Реализуется оно через ЕТF или фьючерсы на биржевые индексы. И даже если какие-то акции, входящие в индекс, сильно упадут, другие со временем покроют убыток", — заверила Афанасьева.

Но в будущем для большего дохода лучше учиться выбирать отдельные инструменты в портфель и ловить правильные моменты для сделок, важно заручиться помощью профессионалов.

"Не верьте тем, кто говорит, что инвестиции — это просто. Биржевые инвестиции — это многоуровневый и сложный процесс, но только он поможет вам прийти к вашим финансовым целям в три, пять, а то и десять раз быстрее, чем простые накопления и депозиты", — указала эксперт.