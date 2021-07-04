МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Первые биржевые инвестиции можно начинать хоть с 1000 рублей — есть множество инструментов с такой ценой: облигации, ЕТF, акции. Но не стоит забывать, что минимальный размер суммы для открытия счета определяет брокер, и в среднем по России он составляет 30 тысяч рублей, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Юлия Афанасьева.
"Если вы хотите инвестировать больше, то помните, что сумма должна быть тщательно взвешена и рациональна с точки зрения вашего финансового плана, свободная на несколько лет и комфортная для вас", — говорит она.
Чтобы правильно выбрать сумму для начала инвестиций, проанализируйте свои текущие доходы и расходы, постарайтесь оптимизировать их. Прикиньте поток будущих поступлений для инвестиций — это поможет вам определить допустимый риск, а значит, и выбрать инструменты.
Сначала, предупреждает эксперт, достаточно тяжело разобраться во всех биржевых тонкостях, чтобы составить сбалансированный качественный портфель. Обычно рекомендуется начинать с акций узнаваемых компаний. Но есть более актуальные стратегии, к тому же, для выбора этих акций нужен навык.
Аналитик советует присмотреться к индексному инвестированию. С помощью него вам не нужно отбирать отдельные акции, а можно сделать ставку на сразу на множество бумаг.
"Реализуется оно через ЕТF или фьючерсы на биржевые индексы. И даже если какие-то акции, входящие в индекс, сильно упадут, другие со временем покроют убыток", — заверила Афанасьева.
Но в будущем для большего дохода лучше учиться выбирать отдельные инструменты в портфель и ловить правильные моменты для сделок, важно заручиться помощью профессионалов.
"Не верьте тем, кто говорит, что инвестиции — это просто. Биржевые инвестиции — это многоуровневый и сложный процесс, но только он поможет вам прийти к вашим финансовым целям в три, пять, а то и десять раз быстрее, чем простые накопления и депозиты", — указала эксперт.
https://1prime.ru/finance/20210704/834084965.html