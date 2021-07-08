МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Самая банальная причина, по которой у людей не получается экономить – это нехватка средств на закрытие базовых потребностей. Мы все живем по пирамиде Маслоу: когда утолен голод, можно подумать и о более высоких целях. Но когда средств еле-еле хватает на то, чтобы поесть, оплатить счета за ЖКХ и обеспечить проезд до работы, о какой-то экономии говорить глупо, рассказала агентству "Прайм" психолог Юлия Зюганова.

"Если же доход покрывает все потребности, но человек и в этом случае выходит "в ноль", есть смысл говорить о расточительстве и праздном отношении к финансам", — считает она.

Психолог объяснила, почему люди считают себя недостойными высокого дохода

По ее мнению, самый эффективный способ экономить средства – это сразу после получения заработной платы убирать 20% в труднодоступную "копилку". Например, завести отдельную банковскую карту для таких целей и ежемесячно класть туда деньги, говорит Зюганова.

Также можно начать обозначать для себя 10 маленьких целей и 5 крупных. К маленьким целям можно отнести недорогие покупки: бытовая техника, одежда, приятные мелочи. К крупным — большие расходы: недвижимость, образование, автомобиль, заключила психолог.