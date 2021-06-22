МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Значительно сэкономить на отдыхе у моря можно, если отдать предпочтение не номерам в гостинице, а арендованной квартире, апартаментам или комнате. Экономия может составить порядка 30-50% по сравнению со стоимостью проживания в отелях, а в "горячий сезон" на российских курортах можно найти частное жильё за 1800-2000 рублей в сутки. Об этом рассказал агентству "Прайм" генеральный директор онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру Юрий Кузнецов.

"Особенно такой вариант хорош, если вы едете на отдых семьей или большой компанией, так как на стоимость аренды посуточного жилья, как правило, не влияет то, сколько человек будет проживать в квартире. В гостиницах же ситуация другая – там берут оплату за каждого проживающего. Кроме того, арендуя квартиру у частника, всегда можно поторговаться и договориться о более приемлемой цене", — отмечает эксперт. Иллюзия отдыха. Как доверчивых туристов обманывают на курортах

К тому же, арендуя частное жильё с кухней, можно хорошо сэкономить на питании. Никто не говорит, что нужно весь отпуск стоять у плиты, но возможность самостоятельно приготовить завтрак приятно скажется на бюджете, считает Кузнецов.

Если выбирать между курортами Крыма и Краснодарского края, стоит учесть, что в Крыму отдых в целом и аренда жилья в частности дороже, чем на курортах Краснодарского края – в среднем на 30%.

В два-три раза можно снизить расходы на проживание, если отдать предпочтение не крупным курортам, а небольшим посёлкам и деревням. В них не только ниже цены, но и меньше туристов, а море и пляж чище, чем в больших городах.

В Краснодарском крае можно рассмотреть посёлки Вишнёвка, Магри, Горный Воздух, Архипо-Осиповка, Совет-Квадже, Макопсе, Дедерка, Шепси. В таких местах, если постараться, можно найти жильё за 1500 рублей в сутки. В Крыму хорошие варианты проживания можно найти в Курортном, Прибрежном, Солнечной Долине, Николаевке. Цены здесь варьируются от 1500 до 2000 рублей.

Если же хочется отдохнуть в более оживлённых, раскрученных местах, в Краснодарском крае стоит обратить внимание на такие курорты как Ейск, Витязево, Лоо, Кучугуры, Темрюк. В этом году здесь самые невысокие цены по сравнению с другими курортами региона – в среднем 1900-2000 рублей за сутки. В Крыму дешевле всего можно арендовать жильё в Орджоникидзе и Керчи – в среднем за 2200 рублей за сутки.

Также на курортах можно неплохо сэкономить, если рассмотреть жильё подальше от моря – зачастую оно в два-три раза дешевле того, что возле пляжа. Если не хочется каждый день ходить пешком к морю на дальние расстояния, перед арендой можно проверить, не ходит ли от этого жилья к пляжу какой-то общественный транспорт. Тогда получится сэкономить на аренде без особого ущерба для комфорта.

"Помимо экономии на аренде жилья, можно ещё хорошо сэкономить на билетах, если поехать на отдых на личном автомобиле. Особенно это подходит семьям и большим компаниям", — заключил эксперт.