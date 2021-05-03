МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Очень важно научиться работать на результат. Не важно, занимаетесь ли вы частным бизнесом, инвестициями, работаете по найму — всегда ставьте цели. Причем цели должны быть разные: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Об этом рассказал агентству "Прайм" cоздатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

Если они не связаны с финансовым результатом, то вы не будете зарабатывать больше, как бы ни старались — это повод для пересмотра целей, направления деятельности или для разговора с работодателем.

"Никогда не работайте ради работы — это неправильный подход, который не приведет вас к финансовой независимости и к возможности большого заработка", — отмечает эксперт.

Эксперт рассказала, как заработать на рубле в период его роста тратьте меньше, чем вы зарабатываете. При этом не важно, сколько вы зарабатываете, если вы "тратите все под ноль". Если у вас не остается средств для формирования финансового капитала — вы никогда не станете независимыми.

Даже если вы зарабатываете мало, но откладываете с каждой заработной платы фиксированные накопления — через определенное время вы добьетесь финансовой независимости и защищенности.

"Откладывайте какую-то постоянную сумму с каждого дохода. Считайте, что это ваши собственные пенсионные начисления — с каждой зарплаты откладываете 10-15-20% в накопления", — рекомендует Клопенко.

К сожалению, просто накопления в значительной степени будут съедаться инфляцией. Чтобы защитить их, надо инвестировать свои средства. По словам эксперта, cуществуют разные способы инвестирования, и здесь все зависит от сумм и ваших навыков.

Даже самые рисковые инвестиционные инструменты позволили кому-то заработать значительные деньги, но кто-то потерял на них все.

По словам финансиста, инвестиции — это не лотерея, это осознанный процесс и стоит относиться к нему именно так. Вы можете пробовать любые рисковые инструменты, но инвестиции в них никогда не должны превышать 10% от вашего портфеля. Вы должны быть готовы потерять большую часть этих рисковых инвестиций, и это не должно повлиять на вашу финансовую независимость.

Остальные 90%, по мнению Клопенко, лучше всего инвестировать в акции. "Вы можете подобрать портфель из 5-10 акций, при этом желательно, чтобы все акции были из разных секторов экономики и не меньше половины акций были иностранных компаний", — говорит он.

Как накопить на достойную пенсию через 30 лет? Наиболее приятная часть инвестирования — сложный процент. Когда ваши акции лежат достаточно долго, доходы начинают расти в прогрессии. На вас работают "не только первоначальные инвестиции, но и тот доход, который они принесли".

Эксперт рекомендует стараться не использовать инвестиции как можно дольше и не изымать доход – реинвестируйте прибыль и ориентируйтесь на десятилетия. Тогда результаты, скорее всего, вас "приятно удивят".

"Финансовая независимость или свобода — очень приятное чувство. Речь не о богатстве или излишестве, а о независимости и свободе. Любой человек сможет этого достигнуть – правда, надо не только хотеть этого, но еще и действовать", — заключил Клопенко.

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