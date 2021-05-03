Финансист рассказал, как работать меньше, а зарабатывать больше
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Очень важно научиться работать на результат. Не важно, занимаетесь ли вы частным бизнесом, инвестициями, работаете по найму — всегда ставьте цели. Причем цели должны быть разные: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Об этом рассказал агентству "Прайм" cоздатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.
Если они не связаны с финансовым результатом, то вы не будете зарабатывать больше, как бы ни старались — это повод для пересмотра целей, направления деятельности или для разговора с работодателем.
"Никогда не работайте ради работы — это неправильный подход, который не приведет вас к финансовой независимости и к возможности большого заработка", — отмечает эксперт.
Даже если вы зарабатываете мало, но откладываете с каждой заработной платы фиксированные накопления — через определенное время вы добьетесь финансовой независимости и защищенности.
"Откладывайте какую-то постоянную сумму с каждого дохода. Считайте, что это ваши собственные пенсионные начисления — с каждой зарплаты откладываете 10-15-20% в накопления", — рекомендует Клопенко.
К сожалению, просто накопления в значительной степени будут съедаться инфляцией. Чтобы защитить их, надо инвестировать свои средства. По словам эксперта, cуществуют разные способы инвестирования, и здесь все зависит от сумм и ваших навыков.
Даже самые рисковые инвестиционные инструменты позволили кому-то заработать значительные деньги, но кто-то потерял на них все.
По словам финансиста, инвестиции — это не лотерея, это осознанный процесс и стоит относиться к нему именно так. Вы можете пробовать любые рисковые инструменты, но инвестиции в них никогда не должны превышать 10% от вашего портфеля. Вы должны быть готовы потерять большую часть этих рисковых инвестиций, и это не должно повлиять на вашу финансовую независимость.
Остальные 90%, по мнению Клопенко, лучше всего инвестировать в акции. "Вы можете подобрать портфель из 5-10 акций, при этом желательно, чтобы все акции были из разных секторов экономики и не меньше половины акций были иностранных компаний", — говорит он.
Как накопить на достойную пенсию через 30 лет?
Эксперт рекомендует стараться не использовать инвестиции как можно дольше и не изымать доход – реинвестируйте прибыль и ориентируйтесь на десятилетия. Тогда результаты, скорее всего, вас "приятно удивят".
"Финансовая независимость или свобода — очень приятное чувство. Речь не о богатстве или излишестве, а о независимости и свободе. Любой человек сможет этого достигнуть – правда, надо не только хотеть этого, но еще и действовать", — заключил Клопенко.
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https://1prime.ru/society/20210503/833561965.html