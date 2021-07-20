МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Потерять деньги в банке можно в нескольких случаях — если банк лишится лицензии, а ваш вклад не застрахован в АСВ или превышает лимит в 1,4 миллиона рублей; если ставки по депозиту не покрывают инфляцию, а также если ваши средства выведут мошенники. Об этом агентству "Прайм" рассказала генеральный директор финтех-платформы "Фаст Ривер" Анастасия Ускова.

По словам эксперта, тем, кто не хочет потерять накопления, стоит диверсифицировать вклады – "не опускать все монетки в одну копилку".

"Ваши деньги защищены государственным агентством по страхованию вкладов, и, в случае если ваш банк лишится лицензии, АСВ компенсирует ваши потери, но сумма страхового покрытия не превышает 1,4 миллиона рублей. Поэтому советуем не хранить большие средства в одном банке", — отмечает специалист.

Финансист предупредил, во что опасно вкладывать свои деньги

Для самых востребованных рублевых депозитов в марте этого года учреждены следующие минимальные процентные ставки:

— на срок от 3 до 6 месяцев — 4,073%

— от 6 до 12 месяцев — 4,784%;

— свыше 1 года — 5,335%

"При этом инфляция с начала года уже превысила 6%, а это значит, что ставки по большинству депозитов уже не компенсируют рост цен, и вы теряете деньги", — указывает эксперт, добавив, что можно рассмотреть инвестиционные продукты, которые предлагают крупные банки.

Россиянам рассказали, как обогнать инфляцию и приумножить сбережения чтобы обезопасить свои накопления, внимательно проверяйте сайты и сервисы, которые запрашивают данные вашей банковской карты, читайте отзывы, если сайт вызывает подозрения, лучше отказаться от транзакции.

Установите антивирус и проверяйте компьютер и телефон на предмет вредоносных программ.

Также Ускова советует включить двойную аутентификацию везде, где это возможно, использовать разные пин-коды и коды от входа в мобильный банк и не сообщать никому данные вашей карты и 3-D Secure коды. Помните, что сотрудники банка или "роботы" никогда не запрашивают код из смс.

"Хорошим решением будет выпуск отдельной виртуальной карты для покупок здесь и сейчас. Так вы будете точно уверены, что данные вашей основной карты не попадут к злоумышленникам", — отмечает специалист.