МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. На фоне ускорения инфляции — по данным Росстата, в начале июня в годовом выражении она составляла 6,56% против целевого ориентира Банка России в 4% — многие задаются вопросом, во что лучше вложить свои сбережения. "Прайм" решил разобраться, какие инструменты принесут максимальную доходность в ближайший год. Эксперт отмечает смену инвестиционных предпочтений россиян

ДЕПОЗИТЫ

Наиболее надежные, но и де-факто неприбыльные вложения — вклады в банках. Доходность рублевых депозитов по-прежнему остается ниже инфляции. Выгодными они могут стать лишь в том случае, если ставка по ним будет выше, чем инфляция. В противном случае, вы получаете ту самую "отрицательную" доходность.

По данным ЦБ, средняя ставка по депозитам на текущий момент составляет 5,26% при официальной инфляции в 6,5%.

"Поэтому назвать банковский депозит хорошим решением язык не поворачивается", — заявляет инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин. Эксперт назвал доллар лучшей валютой для сбережений в ближайший год

"Сейчас ставки по банковским вкладам только начинают догонять ставку ЦБ, так что пока особого смысла в депозитах нет, но картина может поменяться к концу года", — считает эксперт.

Но даже при росте доходности близко к инфляции рублевые депозиты нельзя назвать доходным инструментом. Максимум, что они могут — компенсировать текущие темпы роста цен. Главный их плюс — надежность: ваши деньги в кредитном учреждении никуда не денутся и не сгорят. Даже при отзыве лицензии вы получите их обратно (в пределах 1,4 млн рублей), если банк входит в систему страхования вкладов.

ВАЛЮТА И ЗОЛОТО

Неудивительно, что многие ищут более выгодные способы вложений. Прежде всего, это покупка валюты. Доходность валютных депозитов близка к нулю, однако за счет колебаний курса можно неплохо заработать. За 2020 год доллар подорожал к рублю на 20%, а евро — на 32%. Сейчас рубль укрепляется, однако многие аналитики не исключают его очередного ослабления. Россиян предупредили об опасном способе сбережения денег

При этом они подчеркивают, что инвестировать в одной валюте не всегда рационально. "К примеру, доля американских акций составляет примерно 60% в мировых индексах, значит, и часть средств логично держать в ценных бумагах других стран, иных валютах", — говорит управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

В качестве альтернативы называют евро, китайский юань, шведскую крону, австралийский и канадский доллары. Наиболее надежными считаются британский фунт, швейцарский франк и японская иена. Более рисковые — сырьевые валюты, а также валюты развивающихся стран, например, бразильский реал и турецкая лира.

Вложения в золото никогда не были нацелены на выгоду — котировки драгметалла в течение последних лет медленно росли, но за последний год несколько снизились. Эксперты прогнозируют некоторый рост, но возвращения цен к максимумам прошлого лета — 2000 долларов за тройскую унцию — в ближайшее время не ожидают.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Еще один любимый небедными россиянами способ вложений — покупка недвижимости. Она всегда присутствует в портфелях состоятельных клиентов как в виде непосредственно самих объектов, так и в виде бумаг девелоперов. Доходность данных продуктов обычно находится в диапазоне между консервативными (облигации) и рисковыми (акции).

Эксперты по-разному оценивают перспективы недвижимости на текущем этапе. Управляющий директор компании "Метриум" (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка считает ее одним из самых надежных способов вложений.

"Доходность от инвестиций в жилье составляет, как минимум, 15% годовых, что значительно превышает аналогичные показатели для банковских продуктов", — указала она. Эксперт посоветовал, какую недвижимость выгоднее всего покупать сейчас

Если говорить о столице, то наиболее востребованы сейчас студии, одно- и двухкомнатные квартиры, расположенные максимум в 10-15 минутах пешком от станций метро, МЦК и МЦД. Лучше обратить внимание на лоты с первичного рынка с выполненной чистовой или предчистовой отделкой, либо варианты в относительно "свежих" корпусах, советует она.

В свою очередь, Веревкин полагает, что поезд с недвижимостью уже ушел. Рост ставок ЦБ провоцирует рост ставок по ипотеке, а это единственный драйвер, способный в условиях российской экономики разгонять цены на недвижимость.

"Брать под повышенный процент недвижимость после её роста на 30-40% совершенно невыгодное занятие. Долгосрочная перспектива недвижимости тоже туманна", — полагает он.

ЗОНА РИСКА

Фондовый рынок сулит повышенную доходность, но таит и риски: неопытный инвестор при неблагоприятной конъюнктуре может потерять все. Чтобы избежать подобного, эксперты советуют сосредоточиться на долгосрочном инвестировании, не поддаваясь на обещания сверхдоходов, например, в криптовалютных стратегиях. Россияне рассказали, на что откладывают деньги

По мнению Русецкого, в этом случае выгодный актив на долгий срок — акции. Проблема сырья — высокая цикличность и отсутствие доходности в виде денежных потоков (купоны или дивиденды), только ценовое изменение.

"Но сырье отлично защищает от инфляции и девальвации доллара, хотя акции сырьевых компаний предоставляют такую же возможность", подчеркивает он.

"Интересно выглядят акции европейских компаний, которые впервые вышли из многолетнего коридора консолидации. Акции развивающихся стран также сильно отстали от цен на сырье, здесь как раз интерес представляет и российский рынок. Он очень дешевый, как с точки зрения дивидендов, так и прогнозных мультипликаторов", — указал эксперт.

Веревкин советует по возможности диверсифицировать накопления в российские и иностранные акции, облигации и ETF. Золото тоже может быть вариантом выбора. "Но покупать активы следует по разумным ценам, а это сейчас очень трудно. Благодаря политике низких процентных ставок, есть все признаки формирования пузыря на мировых фондовых рынках и в недвижимости", — заключил он.