МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Кешбэк — один из популярных инструментов и методов привлечения клиентов, который используется банками, интернет-магазинами, магазинами розничной торговли. В магазинах кешбэк рассчитывается, как правило, в виде баллов, начисляемых на сумму покупки, которые можно затем использовать для частичной оплаты в этом же магазине. Банки предлагают кешбэк в виде баллов для дальнейших покупок по определенным категориям, но во многих случаях банковский кешбэк представляет собой зачисление определенного процента от операции, проведенной по банковской карте, в виде "живых" денег на карту. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

Размер процента такого зачисления зависит от категории, к которой относится проведенная операция.

По некоторым категориям размер кешбэка — стандартный, а по некоторым банки начисляют повышенный кешбэк. Причем категории с повышенным кешбэком могут меняться внутри банка от месяца к месяцу или могут меняться от банка к банку.

"Пользуясь такой политикой банков по начислению повышенного кэшбэка по различным операциям и категориям покупок, ряд клиентов стремится получать максимальный возврат наличных денежных средств на свои банковские карты. Для этого граждане открывают карты в нескольких банках и отслеживают, в какой период и по каким категориям кешбэк повышенный", — отмечает эксперт.

Эксперты увидели завершение "гонки кешбэков" по картам

По словам финансиста, использование подобных стратегий дает таким клиентам возможность получать обратно на карту в виде наличных от 3 до 5% от трат, проведенных ими по карте в течение месяца. Тем самым они получают своего рода доход.

Однако применение таких стратегий требует от клиента большого количества времени по отслеживанию повышенных кешбэков и по переброске денег с карты на карту для получения искомых преимуществ, еще необходимо отслеживать затраты на такого рода переброски.

"Наиболее грамотные и продвинутые клиенты получают на этом реальные деньги, но для большинства клиентов такие операции могут оказаться сложными и не принесут ожидаемого экономического эффекта", — подытожил эксперт.