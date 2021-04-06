МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Сложный процент – неотъемлемая часть финансового рынка. Как это ни парадоксально, но значительная часть прибыли формируется именно за счет реинвестирования полученных доходов. В результате постоянного увеличения первоначальной суммы инвестирования новые доходности начисляются уже на большую сумму, что ведет к ускорению роста, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

"Сложный процент — неотъемлемая часть любой разумной инвестиции. На депозитах проценты могут капитализироваться, например, в конце периода инвестирования. Вложив 1000 рублей под 5%, через год вы получаете сумму 1050 рублей, и новые проценты буду начисляться уже на выросшую базу 1050, и тогда фактическая сумма через два года инвестирования под 5% составит 1102,5 рублей", — объясняет финансист.

Ленивый портфель: как получить доход на бирже, почти ничего не делая Доходность на фондовом рынке зачастую больше наших первоначальных расчетов при прочих равных, отмечает он.

К примеру, историческая доходность российского рынка акций составляет 15% в год, если мы экстраполируем данные ожидания на следующие 3 года, то можно говорить о 45% дохода. Но это неверно! С учетом реинвестирования (сложного процента) доходность составит 52%, то есть 7% мозг "потерял".

По мнению Русецкого, наибольший результат данного эффекта раскрывается в высоко волатильных и доходных инструментах, либо на длинных сроках инвестирования. Также важный момент, что в облигациях купоны обычно выплачиваются раз в полгода, реже — раз в квартал, это позволяет чаще реинвестировать.

"Отсюда и обратный вывод: если вы снимаете проценты со счета, выводите купоны и дивиденды, тогда на длинном горизонте вы проигрываете тем инвесторам, кто остаётся в рынке. Для простоты счета можно посоветовать использовать "правило 72": данное число делим на среднегодовую ожидаемую доходность и получаем срок в годах, за который инвестиции удвоятся с помощью сложного процента", — разъяснил Русецкий.