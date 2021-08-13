МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Больше зарабатывать — желание, наверное, практически каждого человека. Сделать это возможно, и суть тут не только в увеличении своей стоимости на рынке как профессионала или создании прорывной идеи, но и в работе со своими установками одобренными профессиональным сообществом психотерапевтическими техниками, рассказала агентству "Прайм" нейропсихолог, руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга Бакшутова.

"Психологическая часть работы над повышением дохода лежит в русле переосмысления своих установок и убеждений — наиболее подходит для этого направление когнитивно-поведенческой терапии. Это методика одобрена ВОЗ и позволяет решать множество психологических вопросов. В ее основе лежит анализ и обнаружение у себя определенных установок, перевод их на сознательный уровень и последующая корректировка — на когнитивном и поведенческом уровнях", — поясняет психолог.

Нью-Йоркская фондовая биржа

Россиянам объяснили, когда нужно срочно выводить деньги с биржи

В части работы над повышением дохода благодаря этой методике человек сможет осознать ограничивающие его установки. Например, ему может казаться, что для большего заработка обязательно полностью отказываться от жизненного баланса, придумать гениальную идею, или что в целом большие деньги не для него. Отследив это у себя, подвергнув сомнениям в терапии, человек может менять их через поведение — например, начать работать не больше, а эффективнее. Это, очевидно, повысит его стоимость как профессионала, и перед ним откроются новые возможности, считает она.

"Однако эти возможности нужно будет уметь увидеть — и это еще один угол работы над повышением дохода через психотерапию. Избавляясь от ограничивающих убеждений и заменяя их новыми, более продуктивными, человек начнет видеть больше карьерных или предпринимательских вариантов для себя, и дело будет за малым — взять их, то есть начать считать себя подходящим для возможностей нового уровня", — говорит Бакшутова.

И это станет финальным этапом работы в терапии: признать, что деньги — это эквивалент ресурса, и научиться себе этот ресурс присваивать, отдавая, разумеется, что-то взамен: усилия, труд, реальные действия по повышению своей стоимости на рынке, работе над улучшением продукта или привлечением клиентов, заключила врач.