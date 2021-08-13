МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Больше зарабатывать — желание, наверное, практически каждого человека. Сделать это возможно, и суть тут не только в увеличении своей стоимости на рынке как профессионала или создании прорывной идеи, но и в работе со своими установками одобренными профессиональным сообществом психотерапевтическими техниками, рассказала агентству "Прайм" нейропсихолог, руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга Бакшутова.

"Психологическая часть работы над повышением дохода лежит в русле переосмысления своих установок и убеждений — наиболее подходит для этого направление когнитивно-поведенческой терапии. Это методика одобрена ВОЗ и позволяет решать множество психологических вопросов. В ее основе лежит анализ и обнаружение у себя определенных установок, перевод их на сознательный уровень и последующая корректировка — на когнитивном и поведенческом уровнях", — поясняет психолог.

Россиянам объяснили, когда нужно срочно выводить деньги с биржи для большего заработка обязательно полностью отказываться от жизненного баланса, придумать гениальную идею, или что в целом большие деньги не для него. Отследив это у себя, подвергнув сомнениям в терапии, человек может менять их через поведение — например, начать работать не больше, а эффективнее. Это, очевидно, повысит его стоимость как профессионала, и перед ним откроются новые возможности, считает она.

"Однако эти возможности нужно будет уметь увидеть — и это еще один угол работы над повышением дохода через психотерапию. Избавляясь от ограничивающих убеждений и заменяя их новыми, более продуктивными, человек начнет видеть больше карьерных или предпринимательских вариантов для себя, и дело будет за малым — взять их, то есть начать считать себя подходящим для возможностей нового уровня", — говорит Бакшутова.

И это станет финальным этапом работы в терапии: признать, что деньги — это эквивалент ресурса, и научиться себе этот ресурс присваивать, отдавая, разумеется, что-то взамен: усилия, труд, реальные действия по повышению своей стоимости на рынке, работе над улучшением продукта или привлечением клиентов, заключила врач.