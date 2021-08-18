МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Если заемщику, просрочившему платеж, звонит коллектор, то прежде всего необходимо поинтересоваться у звонящего, от чьего имени он говорит, а полученный ответ проверять, посоветовала в эфире радио Sputnik руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева. Эксперт напомнил о сроке давности списания долгов по кредиту

Не погашенные в срок кредитные обязательства финансовые организации имеют право передавать или продавать другим юридическим лицам, в том числе коллекторским агентствам.

"Первое, что надо спросить у звонящего коллектора, – какую кредитную организацию он представляет. Нужно не только название, но и номер лицензии. Потом надо сверить полученный номер с реестром Банка России", – сказала она.

По ее словам, такие вопросы не являются "магическими": от необходимости выплаты долга они не избавят, но помогут связаться напрямую с кредитором. В большинстве случаев заемщику проще вести диалог с кредитной организацией, а не с коллектором.

"Обязательства оплачиваются кредитору, а не взыскателю. Значит, у коллектора должны быть бумаги, от чьего лица он действует. Он представляет кредитора, поэтому должна быть понятная цепочка для человека, которому звонят. Если долг имеет место быть, то у этого долга есть кредитор. Значит, есть какие-то бумаги, есть решение суда или другое решение, на основании которого действуют коллекторы. Просто так, из воздуха, они не возникают", – пояснила Лазарева.

Если обратиться в кредитную организацию, от имени которой действуют взыскатели, есть возможность попытаться смягчить условия погашения задолженности.

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