МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Два банка, входящих в топ-40 по активам, планируют дать возможность клиентам оформить кредит через банкомат по биометрическим данным. Об этом рассказали "Российской газете" представители кредитных организаций. 

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Речь пока идет о банках ДОМ.РФ и "Зенит".

"Мы продолжаем прорабатывать возможность реализации данного функционала. Ориентировочный срок — второй квартал 2022 года", — уточнил директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

"Зенит", как сообщили его представители, также рассматривает такую возможность.

По прогнозам Шитикова, в следующем году ряд кредитных организаций запустит пилотные проекты в этом направлении.

Как отметил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, с технической точки зрения работа с банкоматом ничем не отличается от работы с любым другим устройством.

"Та же защита данных, те же дистанционные каналы, основная сложность, с которой столкнутся кредитные организации, — переоборудование банкоматов под снятие биометрических образцов", — отметил он.

Еще одна очевидная техническая сложность — обеспечение низкого уровня шума для записи голоса и высокого уровня освещенности для фото, указал эксперт.

Как отмечается, интерес клиентов к кредитам по биометрии будет зависеть от первого опыта банков.

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