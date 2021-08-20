МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Два банка, входящих в топ-40 по активам, планируют дать возможность клиентам оформить кредит через банкомат по биометрическим данным. Об этом рассказали "Российской газете" представители кредитных организаций. Эксперт дала совет, как избежать обмана при оформлении ипотеки

Речь пока идет о банках ДОМ.РФ и "Зенит".

"Мы продолжаем прорабатывать возможность реализации данного функционала. Ориентировочный срок — второй квартал 2022 года", — уточнил директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

"Зенит", как сообщили его представители, также рассматривает такую возможность.

По прогнозам Шитикова, в следующем году ряд кредитных организаций запустит пилотные проекты в этом направлении.

Как отметил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, с технической точки зрения работа с банкоматом ничем не отличается от работы с любым другим устройством.

"Та же защита данных, те же дистанционные каналы, основная сложность, с которой столкнутся кредитные организации, — переоборудование банкоматов под снятие биометрических образцов", — отметил он.

Еще одна очевидная техническая сложность — обеспечение низкого уровня шума для записи голоса и высокого уровня освещенности для фото, указал эксперт.

Как отмечается, интерес клиентов к кредитам по биометрии будет зависеть от первого опыта банков.

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