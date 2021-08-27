МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Даже если у вас есть только 10 тысяч рублей, вы все равно можете инвестировать их, а не наблюдать за тем, как они дешевеют и становятся ничем в вашем кармане. Для этих денег есть лучшее применение и вариантов для этого много, рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

"К инвестициям в 10 тысяч рублей стоит относиться так же, как если бы вы инвестировали 10 миллионов рублей. Всегда надо помнить, что инвестиции — это не лотерея. Необходимо отвергать все способы инвестирования, которые сочетаются с очень большими рисками", — уверен эксперт.

Минимальное, на что "можно пойти" — это депозит в банке. При этом вы должны убедиться, что выбранный вами банк предлагает покрывающий реальную инфляцию процент.

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Но если вы уверены, что сможете не изымать эти 10 тысяч год или больше, то можете попробовать вложить эту сумму в акции или другие инструменты, основанные на акциях.

Главное правило любого инвестора — делить портфель на несколько частей. По словам специалиста, даже если одна из них принесет убыток, вы не потеряете капитал целиком.

"Инвестиции — это одна из важнейших основ финансовой грамотности. Деньги — это не только возможности, это еще и обязанность их сохранить и приумножить", — подытожил финансист.