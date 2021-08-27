Эксперт Клопенко считает, что можно начать безопасно и выгодно инвестировать и с 10 тысячи рублей
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Даже если у вас есть только 10 тысяч рублей, вы все равно можете инвестировать их, а не наблюдать за тем, как они дешевеют и становятся ничем в вашем кармане. Для этих денег есть лучшее применение и вариантов для этого много, рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.
"К инвестициям в 10 тысяч рублей стоит относиться так же, как если бы вы инвестировали 10 миллионов рублей. Всегда надо помнить, что инвестиции — это не лотерея. Необходимо отвергать все способы инвестирования, которые сочетаются с очень большими рисками", — уверен эксперт.
Минимальное, на что "можно пойти" — это депозит в банке. При этом вы должны убедиться, что выбранный вами банк предлагает покрывающий реальную инфляцию процент.
Но если вы уверены, что сможете не изымать эти 10 тысяч год или больше, то можете попробовать вложить эту сумму в акции или другие инструменты, основанные на акциях.
Главное правило любого инвестора — делить портфель на несколько частей. По словам специалиста, даже если одна из них принесет убыток, вы не потеряете капитал целиком.
"Инвестиции — это одна из важнейших основ финансовой грамотности. Деньги — это не только возможности, это еще и обязанность их сохранить и приумножить", — подытожил финансист.
https://1prime.ru/finance/20210827/834535094.html