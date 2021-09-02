МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российские банки и другие кредиторы при расчете полной стоимости ссуды должны учитывать максимально возможную ставку по ней и все дополнительные услуги, говорится в информационном письме ЦБ. Банк России описал сценарий финансового кризиса из-за мирового госдолга

"Если условиями договора потребительского кредита (займа) предусмотрена возможность изменения процентной ставки в процентах годовых в зависимости от решения и (или) действий заемщика, то надлежащей будет практика осуществления расчета ПСК исходя из максимального размера процентной ставки, определенной условиями договора потребительского кредита", — сказано в письме.

При этом если договор предусматривает оформление заемщиков дополнительных услуг в обмен на снижение ставки по кредиту, то их также следует включать в расчет показателя.

"Если условиями договора потребительского кредита предусмотрено уменьшение процентной ставки по договору потребительского кредита в зависимости от решения и действий заемщика, но при этом подобное уменьшение процентной ставки по договору потребительского кредита предполагает возникновение у заемщика дополнительных расходов по оплате услуг, оказываемых заемщику кредитором и (или) третьим лицом, такие платежи заемщика в пользу кредитора и (или) третьих лиц также следует включать в расчет ПСК", — пишет ЦБ.

Такой подход поможет заемщику правильно оценить принимаемую долговую нагрузку и рассчитать свои силы, а также будет способствовать более справедливой конкуренции между банками.

Банк России также рекомендовал кредиторам доводить до заемщиков значение полной стоимости кредита, которое они могли бы получить при условии использования платных услуг в обмен на сниженную процентную ставку.