ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует рост розничного кредитования на 18-20% по итогам года, заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) первый зампред банка Александр Ведяхин.
"Темпы роста ипотеки сохранятся примерно на уровне прошлого года. Общий прогноз по всем кредитам физлицам — это примерно 18-20%. Это по Сбербанку, но и рынок будет примерно так идти", — сказал он.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.