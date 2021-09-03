ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует рост розничного кредитования на 18-20% по итогам года, заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) первый зампред банка Александр Ведяхин. Греф: доходы россиян упадут на 14% к 2035 году без ESG-трансформации

"Темпы роста ипотеки сохранятся примерно на уровне прошлого года. Общий прогноз по всем кредитам физлицам — это примерно 18-20%. Это по Сбербанку, но и рынок будет примерно так идти", — сказал он.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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