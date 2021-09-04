МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Cтавки на ипотеку в августе пересмотрели 47 банков, а на кредиты наличными — 40, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные мониторинга "Сравни.ру". Титов раскритиковал Банк России за сохранение высокой ставки

Повышение стоимости продуктов, вызванное ростом ключевой ставки Центробанка, зафиксировано в большинстве финансовых учреждений как крупнейших, так и региональных. В среднем тарифы по ипотечным займам увеличились в пределах 0,3 процентного пункта, а по кредитам — 0,5 процентного пункта, что связано с разнонаправленной динамикой, которая есть в некоторых банках.

Ставки по жилищным кредитам подняли в 39 организациях. В ВТБ проценты по ссудам на покупку квартиры в новостройках или вторичном рынке, а также строительство дома и приобретение участка выросли на 0,4 процентного пункта. В Газпромбанке на аналогичный показатель увеличили ставки на ипотеку в новостройках, "вторичке" и для военных. Также свои условия пересмотрели в Юникредитбанке, Ак Барс банке, ПСБ, РНКБ, Абсолют Банке и МТС Банке. Диапазон повышения — от 0,1 до 0,5 процентного пункта.

Наибольший рост ставок по ипотеке от 1 до 2 процентных пунктов на жилую недвижимость наблюдается в региональных организациях — таких, как Белгородсоцбанк, СМП Банк. Наряду с условиями выдачи ссуд большинство банков скорректировали и программы рефинансирования. Например, в "Сбере" подняли ставку на перекредитование на 0,4 процентного пункта.

При этом понижение процентов по жилищным ссудам в диапазоне от 0,1 процентного пункта до 1,1 процентного пункта зафиксировано в восьми организациях, в том числе Россельхозбанке, "Дом.рф", "Зенит", "Санкт-Петербург".

Стоимость потребкредитов выросла в 28 организациях в диапазоне от 0,4 до 2,5 процентного пункта. Наибольшее повышение — в Альфа-банке и МИБе, там максимальная ставка по рефинансированию увеличилась на 2,5 процентного пункта. Условия по перекредитованию также пересмотрели в Газпромбанке (+1,4 процентного пункта), а в ВТБ подняли тарифы на займы наличными (+1,3 процентного пункта). Снижение стоимости таких ссуд отмечается в 12 организациях на 0,5–2,5 процентного пункта.

Читайте также:

Сбербанк планирует нарастить розничные кредиты на 18-20% по итогам года