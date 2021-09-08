МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Прежде всего невыгодно досрочно гасить ипотеку, если вы взяли кредит под низкий процент, например, по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5 % или, тем более, в случаях, когда девелопер дополнительно субсидировал снижение данной ставки до 2-3 % годовых — при этом у вас длительный срок кредитования. Об этом рассказал агентству "Прайм" профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. Эксперты узнали, сколько россияне берут в кредит на ремонт

"Даже сейчас, при достаточно низких ставках дохода по банковским депозитам и другим финансовым инструментам, есть варианты вложения средств под больший процент, чем процент по ипотечному кредиту. А ведь уже в ближайшее время, из-за повышения ЦБ в июле этого года ключевой ставки до тех же 6,5 %, ставки по депозитам могут только вырасти, в отличие от процента по ипотеке, который, как правило, фиксирован на весь срок", — пояснил эксперт.

Также весьма распространенной ситуацией является сдача ипотечной квартиры в аренду, по ставке, равной или превышающей ежемесячный платеж банку. В этом случае заемщик, по сути, имеет "бесплатную ипотеку", отметил Кулаков.

И, наконец, еще одна ситуация, при которой гасить досрочно ипотеку невыгодно – "с обратной аргументацией". Речь идет о штрафных санкциях в некоторых банках за погашение ипотеки раньше определенного периода, заключил эксперт.

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