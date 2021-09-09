МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. С каждым днем для путешествий становится доступно все больше стран, а это значит, что планирование долгожданных поездок не за горами. Важно грамотно подойти к выбору финансовых продуктов для отдыха за рубежом. Безусловно, первым из них является банковская карта — совсем не все страны готовы предложить такое же проникновение бесконтактной оплаты с помощью смартфонов (NFC) или QR-кодов, как в России. И если в путешествии по многим российским городам можно оставить карту дома, то, например, в Индии, Латинской Америке или Африке ее лучше держать при себе. Об этом агентству "Прайм" рассказывает руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев. Назван порядок действий, если банкомат "съел" карту или "зажал" деньги

Выбор карты зависит от целей и бюджета поездки и запланированных трат. К примеру, для поездок в Европу и США подойдут и Visa, и Mastercard. А вот в ряде стран Латинской Америки картой Mastercard расплатиться сложно. Поэтому лучше подстраховаться и взять с собой карты разных платежных систем.

"Дополнительных скачков курса и сюрпризов при конвертации можно избежать, если до поездки открыть карты в долларах или евро. При этом снятие наличных в банкоматах может быть бесплатным, для этого нужно внимательно изучить карточные продукты банка", — отмечает эксперт.

Например, в ряде банков есть travel-карты, снятия по которым бесплатны в любых банкоматах мира. Премиальные клиенты также могут снимать наличные без комиссии. Бесплатные снятия, как правило, доступны и зарплатным клиентам банков. Эксперт предупредил, как банкомат может испортить вашу кредитную историю

Владельцы зарплатных карт могут получить и другие приятные бонусы — например, бесплатную страховку при выезде за рубеж.

По словам Матвеева, если вы частый путешественник и хотите снижать стоимость перелетов или других трат в поездках, также выгодно использовать travel-карты. Они позволяют получать баллы за каждую покупку и тратить их на покупку авиабилетов, бронирование отелей, аренды автомобилей и трансферов и другие сервисы со скидками от партнеров банка.

Тема кредитных карт заслуживает особого внимания. Это удобный инструмент для непредвиденных трат или крупных покупок, которые вы захотите сделать за границей. "Для этого лучше использовать кредитную карту с длинным грейс-периодом, в течение которого можно пользоваться деньгами банка бесплатно", — заключает эксперт.