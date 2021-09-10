Востребованность кредитов для субъектов остаётся на достаточно высоком уровне. В зависимости от того, на что, и главное, кто планирует взять кредит, можно рассмотреть разные выгодные варианты. Об этом рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Эксперт объяснил, когда невыгодно досрочно гасить ипотеку

Прежде всего, можно воспользоваться крупными интернет-ресурсами и исходя из своих данных получить ответ, какие банки и под какие условия готовы представить вам кредит. Как правило, лучшие условия предлагают зарплатным клиентам, людям с хорошей работой и зарплатой, тем, у кого хорошая кредитная история и есть имущество.

Далее можно проанализировать возможности в целом по рынку. "Если то, для чего вы берёте кредит, подходит под специальную или льготную программу, например, жилье или автомобиль, тогда можно подробнее рассмотреть возможность участия в таких программах", — говорит эксперт.

Как застройщики, так и автодилеры предлагают программы, для включения в которые необходимо выполнить какие-либо условия. Например, войти в программу взаимодействия между банком и застройщиком или в рамках кредита согласиться на оформление страховки. Таких программ много, и участие в них позволяет человеку сэкономить, заверила Ермилова.

Читайте также: Юрист объяснил, как быть, если вы перевели деньги по ошибке







