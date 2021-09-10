Эксперт Ермилова рассказала, что условия кредита зависят от заработной платы заемщика
Востребованность кредитов для субъектов остаётся на достаточно высоком уровне. В зависимости от того, на что, и главное, кто планирует взять кредит, можно рассмотреть разные выгодные варианты. Об этом рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
Прежде всего, можно воспользоваться крупными интернет-ресурсами и исходя из своих данных получить ответ, какие банки и под какие условия готовы представить вам кредит. Как правило, лучшие условия предлагают зарплатным клиентам, людям с хорошей работой и зарплатой, тем, у кого хорошая кредитная история и есть имущество.
Далее можно проанализировать возможности в целом по рынку. "Если то, для чего вы берёте кредит, подходит под специальную или льготную программу, например, жилье или автомобиль, тогда можно подробнее рассмотреть возможность участия в таких программах", — говорит эксперт.
Как застройщики, так и автодилеры предлагают программы, для включения в которые необходимо выполнить какие-либо условия. Например, войти в программу взаимодействия между банком и застройщиком или в рамках кредита согласиться на оформление страховки. Таких программ много, и участие в них позволяет человеку сэкономить, заверила Ермилова.
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https://1prime.ru/finance/20210910/834655436.html