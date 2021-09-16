СОЧИ, 16 сен — ПРАЙМ. Банковский бизнес в России и мире — один из самых конкурентных, поэтому успешно существовать на рынке могут только довольно крупные кредитные организации, которые эффективны и не допускают ошибок в своей работе, и вряд ли появятся новые игроки на этом рынке, напротив, количество банков в дальнейшем будет сокращаться, заявил в интервью РИА Новости глава рейтингового НКР Кирилл Лукашук. Крупные российские банки нацелены на повышение ставок по вкладам

С момента прихода Эльвиры Набиуллиной на должность главы ЦБ РФ в середине 2013 года регулятор начал активную "расчистку" банковского сектора. За этот период число кредитных организаций в стране сократилось в два с половиной раза. По данным ЦБ, на начало сентября в России действовало 375 кредитных организаций. В России уже более двух лет не регистрировали новый банк — последний "новичок", казанский "Банк 131", пришел на рынок в марте 2019 года, однако получил только базовую лицензию. До этого регулятор выдавал лицензию банку в апреле 2015 года.

"Конечно же, количество банков будет сокращаться. Здесь в полной мере проявляются экономические причины: банковский бизнес — один из самых конкурентных в России и мире. Из-за этого сокращается маржинальность, и успешно существовать может только банк довольно крупного размера, при этом достаточно эффективный, который не допускает в своей работе ошибок", — сказал Лукашук в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".

Он отметил, что речи о какой-то дискриминации по размеру или региональному принципу нет, вопрос в экономической эффективности и готовности собственника банка поддерживать его жизнедеятельность путем вливания дополнительного капитала. Поэтому все больше и больше собственники банков принимают решения о добровольной сдаче лицензий: акционеры осознают, что инвестиции в банковский бизнес просто неэффективны и можно найти более привлекательные варианты использования капитала.

Ранее Лукашук также спрогнозировал прибыль банковского сектора РФ по итогам года — это будет "несколько" выше 2 триллионов рублей. "Рекордные прибыли сконцентрированы в крупнейших банках, чтобы откусить кусок от этого пирога, нужно быть достаточно большим и эффективным. Быстро это сделать проблематично", — поделился он ожиданиями по поводу выхода новых игроков на банковский рынок.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа МИА "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.