МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российские микрофинансовые организации в августе выдали 2,29 миллиона микрозаймов, что на 3,6% меньше результата предыдущего месяца, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Эксперт рассказал об ухудшении качества кредитов в России

"По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в августе 2021 года количество выданных микрозаймов или займов "до зарплаты" (до 30 тысяч рублей) составило 2,29 миллиона единиц. По сравнению с предыдущим месяцем в августе текущего года количество выданных микрозаймов несколько сократилось — на 3,6%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение темпов выдачи микрозаймов в августе обусловлено периодом отпусков, также пандемия во многом поспособствовала тому, что люди в целом стали ответственнее и расчетливее относиться к деньгам, стараясь прибегать к заемным средствам строго по мере острой необходимости. Свою роль могла сыграть и господдержка в виде выплат достаточно широким категориям населения, в том числе семьям с детьми, пенсионерам и военным.

"В 2021 году выдача в сегменте микрозаймов стабилизировалась, а в августе по сравнению с июлем даже немного снизилась. В целом, последние полгода количество выданных займов находится на уровне 2,2-2,4 миллиона штук в месяц, что существенно выше аналогичных прошлогодних показателей. По нашему мнению, во многом это обусловлено увеличением в 2020-2021 годы доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов, а также переходом на обслуживание в МФО части заемщиков банков в связи с консервативной кредитной политикой последних", — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Эксперт научил, как взять кредит на самых выгодных условиях

В региональном разрезе наибольшее количество займов "до зарплаты" было выдано в Москве (118,5 тысячи единиц), Московской области (105 тысяч), Краснодарском крае (82,2 тысячи), Свердловской области (81,7 тысячи) и Башкирии (74,1 тысячи).

При этом наибольшее снижение выдачи займов "до зарплаты" было отмечено в Белгородской (-8,2%) и Кемеровской (-5,6%) областях, Пермском (-5,6%) и Алтайском (-5,3%) краях, а также Тюменской области (-5,3%). В Москве и Санкт-Петербурге количество микрозаймов за месяц снизилось на 1,2% и 2,4% соответственно.