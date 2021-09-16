Центробанк сообщил о росте закредитованности россиян
ЦБ РФ: доля кредитов, выданных заемщикам с высокой долговой нагрузкой, достигла 30%
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Банк России видит рост закредитованности граждан: доля кредитов, выданных заемщикам с высокой долговой нагрузкой, уже достигла 30%, это говорит о рисках на рынке, которые необходимо "гасить", заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.
"Мы каждый месяц смотрим на ситуацию. Пока видим, что темпы роста остаются высокими — порядка 23%, если смотреть трехмесячные сезонно сглаженные темпы. Также видим, что у нас растет доля кредитов с высоким ПДН 80+ (соотношение платежей по кредитам к доходам превышает 80% — ред.), она у нас на уровне 30%", — сказала она журналистам в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".
Данилова добавила, что регулятор видит "рост закредитованности, это говорит о том, что есть и рискованные моменты, которые необходимо гасить".
https://1prime.ru/finance/20210916/834720188.html
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