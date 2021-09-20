МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Долги россиян более чем на 1,6 миллиарда рублей спишут в рамках механизма внесудебного банкротства, рассказал "Известиям" замминистра экономического развития Илья Торосов. Эксперт рассказал, когда банк может потребовать вернуть "снятые" деньги

За первый год реализации такой процедуры поступило 12 тысяч обращений, из них по 5 тысячам инициирована процедура внесудебного банкротства. Полностью она завершена уже в отношении 2,5 тысячи граждан.

Как подчеркнул замминистра, полученные результаты говорят о том, что новый институт банкротства в России состоялся. По словам Торосова, специалисты сейчас работают над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. Например, вскоре у россиян может появиться возможность подать заявку онлайн через "Госуслуги". В Минэкономразвития разработали соответствующий законопроект — предложено внести ряд изменений в механизм, в том числе скорректировать сумму долга до миллиона рублей.

Основное обязательство, например, по кредитам, остается в прежнем диапазоне — 50–500 тысяч рублей, остальную часть составит налоговая задолженность граждан.

Как отметил руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин, начало для нового инструмента вполне успешное. Однако полноценную социальную функцию освобождения от долгов институт внесудебного банкротства начнет выполнять через несколько лет, особенно если критерии допуска станут более мягкими, уверен эксперт.

По его словам, распространение упрощенной схемы банкротства сдерживают верхний порог долга в 500 тысяч рублей и необходимость завершения исполнительного производства в связи с отсутствием имущества, на которое можно обратить взыскание.

В крупных кредитных организациях рассказали, что пока не фиксируют большого количества внесудебных банкротств среди своих клиентов.

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