МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Первым в мире биткоин признал официальным платежным средством Сальвадор - это произошло в июне 2021 года. Какие страны могут за ним последовать и почему, рассказал "Прайм" руководитель направления "Правовое развитие" Центра стратегических разработок (ЦСР) Максим Башкатов. Эксперт ожидает роста биткоина до 50 тысяч долларов

Прежде всего, надо отличать простую легализацию, то есть согласие не запрещать криптовалюту от признания ее законным платежным средством. Сальвадор первым в мире не просто легализовал (это сделали десятки стран до него), а признал биткоин именно законным платежным средством. Это означает, например, что в магазинах не просто могут, а обязаны принять его в качестве оплаты. Или если кто-то кому-то причинит вред, то он сможет расплатиться просто биткоинами, а потерпевший не может отказаться принимать такое возмещение.

"Также биткоин можно использовать для платежей в пользу государства, например, для уплаты налогов. Такие далеко идущие последствия кардинально отличаются от простой легализации", — разъяснил он.

Факторов, которые могут побудить политиков признать ту или иную криптовалюту платежным средством, несколько. Это может быть популизм отдельных политиков, которые хотят создать себе имидж прогрессивного лидера. Возможен и имиджевый ход, чтобы предстать перед потенциальными иностранными инвесторами как инновационный хаб, открытый для смелых экспериментов и готовый к риску. Эксперт спрогнозировал динамику биткоина до конца года

Бывают и другие причины. Например, если большое количество граждан (хотя бы бывших) работает за рубежом, как в случае с Сальвадором, то они пересылают часть заработанных денег своей семье, платя внушительные комиссии. Переводы в биткоинах позволяют этого избежать. Кроме того, биткоин может стать актуальным для стран, где не развита финансовая система и не распространены безналичные расчеты через систему банков. Получается своего рода "заплатка" в дыре финансовой системы, к которой прибегает небогатая, вероятно, оффшорная страна, у которой нет других возможностей для развития. Ранее подобные предложения выдвигали отдельные политики в Центральной и Латинской Америке.

"Но при определении потенциальных последователей Сальвадора стоит учесть и риски, связанные с признание биткоина законным платежным средством. Такое признание означает, что экономика страны становится зависимой от крайне волатильного актива, на курс которого влияют десятки факторов, в том числе поведение иностранных государств. На такой отчаянный шаг может пойти государство, которое в погоне за развитием готово поставить на карту все или которому почти нечего терять. Сложно представить, что страны Европы или США в ближайшие годы хотя бы задумаются о признании биткоина законным платежным средством", — считает он.