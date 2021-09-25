МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Покупка квартиры – дело приятное, но дорогое. Однако существуют механизмы, позволяющие вернуть часть затрат, потраченных на приобретение жилой недвижимости. Как ими можно воспользоваться и что для этого необходимо сделать, рассказала агентству "Прайм" юрист Инком – Недвижимости Евгения Наумова. В Москве дешевеет жилье

По словам специалиста, при приобретении жилья можно воспользоваться правом на налоговый вычет и вернуть подоходный налог.

"Право на налоговый вычет появляется в том случае, когда вы купили дом, квартиру, комнату", – сообщила она. Такая же возможность существует и при приобретении земельного участка под личное строительство и при самом строительстве жилья.

"При покупке квартиры можно вернуть имущественный налоговый вычет, но не более чем с 2 миллионов рублей. С этой суммы возврату подлежит 13%. Приобретая квартиру, например, за 10 миллионов рублей, вам вернут 260 тысяч ранее уплаченных налогов" — поясняет эксперт.

Также налоговый вычет осуществляется в том случае, если недвижимость приобретена на условиях ипотечного кредита. Тогда он рассчитывается на проценты, уплаченные по ипотеке. Размер налогового вычета определяется из максимальной суммы заплаченных налогов, но не более 3 миллионов рублей. "То есть при ипотеке возврат составит еще 390 тысяч", — сообщила Наумова. Вычет распространяется только на фактически уплаченные проценты. То есть возврат будет осуществляться равномерно каждый год с тех процентов, которые покупатель уплатил. Например, кредит взят на десять лет, но его обслуживание осуществляется только три года. Вот заемщику и вернут деньги только с процентов, выплаченных за это время. Юрист назвал причину, по которой банк может забрать ипотечную квартиру

Важное уточнение – на возврат могут претендовать только граждане РФ, которые приобрели квартиру в России. Это-первое. Второе – если они официально трудоустроены и платят все полагающиеся налоги и страховые платежи в социальные фонды. Для этого нужно получать официальную зарплату и платить с нее налог на доходы физических лиц.