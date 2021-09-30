МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Управляющего директора Сбербанка Евгения Зака арестовали в Москве до 28 ноября по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба суда. "Сбер" запустил платформу для участников венчурного рынка

"Судом вынесено постановление об избрании в отношении Евгения Зака, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 ноября 2021 года. Е. Зак состоит в должности управляющего директора ПАО "Сбербанк", — сообщили в суде.

Кроме Зака по делу арестован управляющий директора дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк" Максим Инкин и юрист-консультант, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.

Все они подозреваются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Срок действия меры пресечения установлен до конца ноября.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Зак фигурирует в деле экс-замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой.

В бытность ее работы в министерстве Зак был заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО).

Инкин в 2019 году был директором ФНФРО. По данным собеседника агентства, оба входят в ближайшее окружение Раковой.

Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия.

Как в четверг сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия.

По данным источника агентства, Ракову подозревают в том, что она в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором.

Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".

Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения — у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения.

Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка — обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.

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