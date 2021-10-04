МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Сегодня банковские карты есть у большинства наших граждан, а в крупных городах процент людей, которые пользуются электронными способами оплаты, еще выше. Поэтому высок и процент происшествий, которые происходят с банковскими картами и в связи с их использованием, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Юрист предупредил, что держатели банковских вкладов могут лишиться льгот

"Нередко случается так, что человек теряет банковскую карту. Однако сама карта — пластиковое изделие — принадлежит не человеку, а той кредитно-финансовой организации, которая ее выпустила. А вот уже расчетный счет, приложением к которому она является, является собственностью держателя карточки", — пояснил он.

Так что, если человек находит чужую банковскую карту, то ему не нужно искать человека, имя которого может быть латинскими буквами написано на карте. Ее можно просто отдать в ближайшее отделение банка, который выпустил карту, а если это случилось в торговой организации, то ее представителю.

Однако нередко случается так, что человек, нашедший чужую банковскую карту, решает ею воспользоваться в надежде, что не будет обнаружен. Ведь суммы до 1 или 3 тысяч рублей, в зависимости от условий банка-эмитента, могут быть списаны со счета без введения пин-кода. По словам юриста, нередко такому искушению поддаются подростки, покупая себе табачные изделия, газировку, еду, пиво. Тем более, что крупные торговые сети предоставляют покупателями возможность оплатить покупки банковской картой на пунктах самостоятельной оплаты. Какие банковские карты нужны, а от каких лучше отказаться

"Современные системы видеонаблюдения и фиксации позволяют четко установить время, место и личности тех, кто платит чужой картой. В сочетании с банковской выпиской, данными кассового аппарата, свидетельским показаниями и заявлением потерпевшего, это становится стопроцентным доказательством вины лица в совершении хищения чужих денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием, проще говоря, мошенничества. А если желающих попить колы с пирожными будет уже двое или больше, то это уже группа лиц, что утяжеляет состав и вину — до пяти лет лишения свободы", — отмечает эксперт.

Поэтому лучше не рисковать и не пополнять ряды тех, кто сломал себе жизнь, поддавшись искушению получить не самые дорогостоящие сиюминутные блага, подытожил Соловьев.