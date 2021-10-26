МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что несмотря на изменение программы льготной ипотеки, спрос на покупку нового жилья большой, объемы жилищного кредитования скоро вернутся к прежним параметрам. Греф назвал возможные драйверы роста российской экономики

"Мы думали, что упадет серьезно кредитование ипотеки после того, как была отменена государственная программа для ряда категорий, но тем не менее в этом году мы ждем прироста по сравнению с прошлым годом, когда действовала льготная программа", — сказал Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, "спрос очень большой", девелоперы вместе с банками начинают стимулировать ипотеку, компенсируя отмену для части людей государственной программы, снижают цены и делают специальные скидки.

"В общем, мы очень близко возвращаемся к тем параметрам, которые были вместе с государственными субсидиями. Был такой момент, когда резко упали выдачи ипотеки, но сейчас они постепенно восстанавливаются. И хороший рост спроса на ипотеку для семей с детьми, по которым государственная программа работает", — сказал Греф.

Правительство России в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5%. С 1 июля оно ужесточило условия по программе: повысило ставку по кредитам до 7% и установило единый лимит ипотечного кредита в 3 миллиона рублей.